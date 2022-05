Carlotta Mantovan. L’ex modella e conduttrice televisiva è nota per il suo legame con il compianto Fabrizio Frizzi. É una mamma resiliente che cresce con amore la piccola Stella

La morte è inevitabile, inesorabile e l’unica cosa per la quale non c’è soluzione. Quello che importa è ciò che lasciamo alle nostre spalle, come verremo ricordati e l’amore che lasceremo come vera eredità. Fabrizio Frizzi, purtroppo scomparso il 26 marzo 2018, verrà sempre celebrato per la sua eleganza, professionalità e per la simpatia che sapeva trasmettere anche al di là di un freddo schermo televisivo.

Il dolore più grande è sempre per chi resta, per la famiglia, le orde di amici che hanno condiviso con lui momenti speciali. In particolare, l’attenzione è riversata sulla consorte, Carlotta Mantovan, ex modella e conduttrice televisiva, che ha accompagnato Frizzi fino all’ultimo istante della sua esistenza.

Carlotta Mantovan, il suo coraggio è dedicato alla piccola Stella

Fabrizio Frizzi e Carlotta Mantovan si sono conosciuti in occasione del tradizionale concorso di Miss Italia nel 2001. La giovane donna all’epoca era nella lista delle concorrenti; la sua avvenenza la fece arrivare ai gradini più alti del podio, in seconda posizione.

Si sono sposati il 4 ottobre 2014 ma già l’anno precedente avevano accolto nelle loro vite la piccola Stella, nata il 3 maggio 2013. Purtroppo il padre non la vedrà crescere; il celebre presentatore di Rai Uno si è spento all’Ospedale Sant’Andrea di Roma nel 2018. Cinque mesi dopo aver avuto un ictus è sopraggiunta una fatale emorragia cerebrale.

Carlotta Mantovan, da donna forte quale è, ha raccolto il suo coraggio per la bambina, regalandole tutto l’amore del mondo. Protegge come una leonessa la sua privacy, tuttavia è lei stessa a condividere sui social alcuni istanti felici trascorsi con Stella, impegnate in una passione con condividono da tempo: quella per i cavalli e l’equitazione.

E per concludere un bel gelato, altro “gustoso” interesse che hanno in comune mamma e figlia: “Vi auguro che possiate trovare quella serenita che meritate. Sono sicura che Fabrizio vi protegge da lassu e vi guarda fiero con quel sorriso che avevamo imparato ad amare. Manca tanto a tutti” – scrive un utente su Instagram.