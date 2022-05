Conad di una nota città sotto i riflettori: accade l’inaspettato, chiude tutto

Colosso della grande distribuzione, Conad sembra aver subito una battuta in una delle città più conosciute d’Italia. Svolta senza precedenti.

Tempo di cambiamenti per un punto vendita a marchio Conad di una nota città italiana. Una trasformazione che non porta nulla di buono per il supermercato che vede così il declino.

Nato nel 1962 a Bologna, si tratta di un Consorzio di Cooperative di dettagliati uniti dalla missione di emanciparsi dall’industria monomarca.

Anno dopo anno ha conosciuto un’espansione capillare, diffondendosi a macchia d’olio per tutto lo stivale: il suo numero di negozi è cresciuto a dismisura, tanto da diventare un leader assoluto del settore. Ma la sua espansione non riguarda solo l’Italia: nel tempo ha dato alla luce a supermercati a livello internazionale approdando persino a Hong Kong.

Tra successi continui e costanti aperture, arriva tuttavia una battuta d’arresto per un suo negozio che vede il declino.

Conad momento buio: si abbassa la saracinesca di un noto negozio

Niente da fare per un negozio Conad, avente sede in una nota città italiana.

A chiudere i battenti un suo punto vendita situato a Cognento, frazione di Modena, per essere sostituito da un’altra insegna. Intima Moda il brand che prende il posto del supermercato: si tratta di un’azienda nata nel 1972 da un piccolo laboratorio e destinata a espandersi negli anni.

Con il marchio Verdissima, aggiunge un nuovo punto vendita per il Bel Paese agli altri già presenti. A Cognento è sostituisce Conad entrando nei suoi ampi spazi, pari a 300 mq.

Dopo 50 anni dalla sua nascita si espande anche nell’area modenese con un outlet di grandi dimensioni: si tratta di un’azienda tutta italiana, a conduzione familiare, dedicata al settore dell’abbigliamento, in particolare di intimo, in cui sono impegnati più di 60 dipendenti.

Aperto dal martedì al sabato, dalle 10 alle 19,30, la new entry ha portato fermento tra i cittadini della zona curiosi nello scoprire l’offerta nel nuovo negozio di intimo che offre anche costumi: un arrivo quindi ideale in vista della bella stagione imminente.