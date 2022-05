La notte scorsa a Corleone (Palermo), due ragazzi di 16 e 18 anni sono morti in un incidente sulla statale 118. Feriti gli altri due amici che viaggiavano sull’auto.

Due morti e due feriti, tutti giovanissimi. Questo il terrificante bilancio dell’incidente verificatosi la scorsa notte a Corleone, in provincia di Palermo. Il gruppo di ragazzi stava percorrendo la statale 118 a bordo di un’auto che è improvvisamente è uscita dalla carreggiata.

Sul posto sono arrivate le squadre di emergenza e le forze dell’ordine. Per due dei quattro ragazzi, un 16enne ed una giovane di 18 anni, non c’è stato nulla da fare. Gli altri due, di 19 e 17 anni, sono stati trasportati in ospedale.

Corleone, auto fuori strada sulla statale 118: morti due ragazzi di 16 e 18 anni, feriti i due amici

La scorsa notte, tra sabato 14 e domenica 15 maggio, un incidente stradale sulla statale 118 nel territorio di Corleone, in provincia di Palermo, è costato la vita a due giovani: Rosario Leto e Giulia Sorrentino rispettivamente di 16 e 18 anni.

Stando alle primissime informazioni, come riporta Palermo Today, le due vittime stavano rientrando a casa, dopo una serata trascorsa in compagnia di alcuni amici, a bordo di una Fiat Punto su cui viaggiavano altri due giovani, di 19 e 17 anni. Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, la vettura ha sbandato ed è finita fuori dalla carreggiata. Nell’impatto Rosario e Giulia sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo ed hanno perso la vita.

Sul posto, in pochi minuti, sono arrivati i mezzi del 118 e quelli dei vigili del fuoco. Per le vittime era ormai troppo tardi, mentre gli altri due occupanti del veicolo sono stati soccorsi e trasportati in ospedale, uno a Corleone, l’altro nel capoluogo siciliano, dove ora si trovano ricoverati.

Oltre ai soccorsi, riporta Palermo Today, sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Corleone. I militari dell’Arma ora dovranno stabilire le cause e la dinamica del tragico sinistro. Da determinare anche se si tratti di un’uscita di strada autonoma.