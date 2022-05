Domenica In, la dichiarazione dell’ospite commuove la Venier: “vorrei venire lì e abbracciarti”

Domenica In, la dichiarazione dell’ospite commuove Mara Venier: la conduttrice non si sarebbe mai aspettata una simile frase in diretta

La puntata odierna di “Domenica In” si è aperta con un primo blocco legato all’Eurovision Song Contest. La conduttrice, assieme agli ospiti in studio, ha ripercorso le fasi più importanti della kermesse canora che ha avuto luogo a Torino, in seguito alla vittoria conseguita dai Maneskin.

Non è mancato un riferimento all’indimenticabile Raffaella Carrà, che Andrea Scanzi, ospite di “Domenica In”, ha elogiato con queste parole: “lei è stata la prima a credere in un Eurovision possibile in Italia“. A distanza di anni, la previsione dell’immensa cantante si è rivelata più che azzeccata.

Il festival internazionale della musica, oltre ad aver inorgoglito l’Italia, ha portato immense soddisfazioni al direttore di Rai 1 Stefano Coletta. Mara Venier, a dir poco emozionata per via di questo successo clamoroso, ha scelto di intervistare uno dei maggiori protagonisti di questo Eurovision 2022.

Si tratta di Alessandro Cattelan, che assieme a Mika e a Laura Pausini ha guidato la kermesse canora con la sua professionalità indiscutibile. Proprio il conduttore, ai microfoni del talk di Rai 1, si è lasciato andare ad una confessione che ha profondamente scosso la Venier: la reazione della conduttrice è stata veramente inaspettata.

Domenica In, la dichiarazione di Cattelan commuove la Venier: “vorrei venire lì e abbracciarti”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Victoria De Angelis dei Maneskin: il VIDEO che fa sussultare tutti. La mano scivola e palpeggia proprio là

Il primo ospite della puntata di “Domenica In” di quest’oggi, 15 maggio, è stato proprio il conduttore dell’Eurovision Alessandro Cattelan. Il nativo di Tortona, che per ben dieci anni è stato il volto di Sky e del talent show “X Factor”, si è dimostrato perfettamente a proprio agio sul palco del Pala Olimpico.

Affiancato da Laura Pausini e da Mika, Cattelan è riuscito a guidare in maniera impeccabile la kermesse canora, non mancando di mettersi alla prova anche nelle vesti di ballerino. “Non sapevo che avessi anche questa dote” – ha osservato Mara Venier, felicissima di ospitarlo in collegamento streaming – “voglio farti i miei complimenti“.

La padrona di casa, in quanto ad elogi, non si è affatto risparmiata nei confronti del conduttore, al punto tale che quest’ultimo, imbarazzato e lusingato, ha voluto replicare con una frase davvero clamorosa. In studio, la presentatrice di “Domenica In” non ha potuto far a meno di commuoversi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Primo bagno”, Elisa Isoardi, inquadrature pericolose in acqua: il décolleté fa rischiare l’infarto – FOTO

“Vorrei tanto venire lì ed abbracciarti” – si è lamentato Cattelan, mentre la Venier gli sorrideva emozionata – “la prossima volta verrò di presenza“. Uno scambio di battute a dir poco toccante: per il conduttore dell’Eurovision, la Venier sembra rappresentare un vero modello da cui trarre ispirazione.

In seguito, la presentatrice ha chiesto ad Alessandro quali sensazioni avesse provato nel vedere i Maneskin esibirsi sul palco del Pala Olimpico. All’epoca del loro esordio ad “X Factor”, infatti, era proprio Cattelan il conduttore del celebre talent di Sky.

“Notai subito che avevano qualcosa di diverso, ti rapivano l’occhio” ha commentato il presentatore, che ha visto la band raggiungere livelli a dir poco inattesi all’interno del panorama musicale internazionale. Cattelan, che ha vissuto il percorso dei Maneskin fin dagli inizi, si è lasciato sfuggire una battuta esilarante sul loro conto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Harry e Meghan Markle in partenza per Londra: indiscrezioni clamorose sul loro ritorno a Palazzo

“Stiamo invecchiando insieme” ha chiosato l’ospite del talk, facendo sorridere Mara Venier. In chiusura, Cattelan non ha mancato di ribadire la propria intenzione di recarsi al più presto nello studio della trasmissione. Una volontà che la padrona di casa ha accolto con un sorriso più che entusiasta: “ti aspetto quando vuoi“.