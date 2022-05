Eurovision 2022, cantante squalificato per aver baciato il conduttore

All’Eurovision 2022 uno dei cantanti in gara è stato squalificato per aver dato un bacio a uno dei conduttori. Scopriamo cosa è accaduto

Il 10 maggio ha avuto inizio l’Eurovision Song Contest che si concluderà stasera con la proclamazione del vincitore. Quest’anno il festival musicale è stato ospitato proprio dall’Italia, precisamente nella città di Torino, presso il PalaOlimpico. Questo lo dobbiamo ai Maneskin che l’anno scorso, dopo la vittoria al Festival di Sanremo, hanno vinto (per la prima volta di nuovo dopo anni) anche la competizione internazionale.

L’Eurovision Song Contest 2022 è condotto da tre grandi artisti del panorama musicale e non solo: Laura Pausini, Mika ed il bravissimo Alessandro Cattelan. Due artisti quest’anno rappresentano l’Italia, Blanco e Mahmood che hanno portato sul paco di Torino la loro canzone vincitrice del Festival di Sanremo, Brividi. Presente all’Eurovision anche un altro artista italiano, Achille Lauro, che partecipa però come rappresentante della Repubblica di San Marino.

Evento shock sul palco dell’Eurovision. Cantante bacia il conduttore: squalificato

Manca davvero poco alla finale dell’Eurovision Song Contest. Solo poche ore a avremo il nome del vincitore della kermesse. Questa sera sarà finalmente il momento dell’esibizione di Mahmood e Blanco che però non potranno essere votati dall’Italia, in quanto a ciascun Paese non è permesso votare per il proprio rappresentante. Tra gli eliminati delle serate precedenti proprio Achille Lauro (eliminazione che ha fatto molto discutere) e il cantante israeliano Michael Ben David.

La bizzarra faccenda accaduta sul palco durante la serata del 12 maggio, ha come protagonista proprio lui. Dopo essere stato eliminato, e dopo aver bevuto un po’ troppo, il cantante è salito sul palco e ha baciato il conduttore Alessandro Cattelan. La notizia è emersa durante la conferenza stampa con i giornalisti. Cattelan ha affermato di non aver alcun problema riguardo quanto accaduto “non c’è stato alcun problema, anche il bacio è stato ok. E’ un ragazzo che era lì per cantare e divertirsi“.