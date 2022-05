Eurovision Song Contest, chi sono i veri vincitori della gara. Svelata la preferenza

Eurovision Song Contest 2022. Chi ha vinto la gara di share e ascolti della serata di giorno 14 Maggio 2022? Scopriamo insieme i dati delle preferenze del pubblico italiano

Ieri, 14 Maggio, è trasmessa in diretta su Rai Uno la finale dell’ evento musicale “Eurovision Song Contest 2022” vinto dall’Ucraina. La conduzione è stata affidata ad Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika. Rai Due ha trasmesso un episodio della serie tv “F.B.I.” (Stagione 4 – Episodio 16 dal titolo “Vittime del sistema”). Su Rai Tre il film thriller del 2019 “The Informer – Tre secondi per sopravvivere“ con Joel Kinnaman, Rosamund Pike, Clive Owen, Common e Ana de Armas.

Su Canale 5 non è stata trasmesso come di consueto il talent show “Amici di Maria De Filippi”. É andato in onda il film commedia del 2018 “Amici come prima” con Massimo Boldi, Christian De Sica, Regina Orioli, Maurizio Casagrande e Francesco Bruni. Su Italia 1 è andato in onda il film d’animazione del 2012 “L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva”. Rete Quattro ha proposto il film cult del 1955 “Don Camillo e l’onorevole Peppone” con Fernandel, Gino Cervi, Claude Sylvain, Leda Gloria e Saro Urzì.

Eurovision Song Contest. Ascolti tv di giorno 14 Maggio 2022: chi ha vinto la gara di share?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eurovision Song Contest (@eurovision)

Il programma vincitore della serata del 14 Maggio 2022 è l’“Eurovision Song Contest” che ha appassionato 6.590.000 spettatori pari al 41.9% di share. Sul gradino più alto del podio è arrivato il gruppo ucraino Kalush Orchestra con la canzone “Stefania”. Trionfo per la squadra di presentatori composta da Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>>> YesLove, se non puoi dirlo agli altri, dillo a noi! L’amore si è spento, non lo lascia perché teme lui possa fare gesti inconsulti

Al secondo posto Canale 5 con il film “Amici come prima” che ha raccolto davanti agli schermi 1.815.000 spettatori pari al 9.6% di share..

Scopriamo gli altri dati:

TI POTREBBE INTERESSAREA ANCHE > Martina Colombari super woman, questo prodotto miracoloso è il segreto delle star per affrontare stress e cambi di stagione – VIDEO

Italia 1: “L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva ” – 882.000 spettatori con il 4.6% di share.

Rai Due: “F.B.I.” (Stagione 4 – Episodio 16 dal titolo “Vittime del sistema”) – 774.000 spettatori con il 4.2% di share.

Rai Tre: “The Informer – Tre secondi per sopravvivere“ – 448.000 spettatori pari ad uno share del 2.5%.

Rete Quattro: “Don Camillo e l’onorevole Peppone” – 989.000 spettatori con il 5.4% di share.

La7: “Il processo di Norimberga ” – 545.000 spettatori con uno share del 3.3%.

Nove: “Putin – Potere senza Confini ” – 258.000 spettatori con l’ 1.4% di share.

TV8: “Dark Tide” – 219.000 spettatori con l’1.2% di share.