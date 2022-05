Durante l’emozionante annuncio dei vincitori agli Eurovision l’attenzione del pubblico si sposta su Fedez. La sua dichiarazione è “da brividi”.

La finale agli Eurovision nella città di Torino ha scelto di premiare l‘Ucraina. Un sostegno senza dubbio importante proveniente dal versante artistico mentre, come oserà dire qualcuno tra il pubblico: “le fazioni politiche sembrano ormai essersi addormentate“. Fedez, nel frattempo, esordisce con una dichiarazione “da brividi” attirando presto l’attenzione dei suoi telespettatori.

A due mesi di distanza dall’invasivo intervento Fedez prende “di petto” la situazione una volta per tutte. Dal toccante annuncio, dunque, che aveva generato la preoccupazione dei suoi fan, presentando così la sua diagnosi, e a soli pochi giorni dai festeggiamenti tenutisi in una favolosa Sicilia “on the road” per il trentacinquesimo compleanno dell’imprenditrice cremonese, Chiara Ferragni, Fedez sceglie oggi di rivolgersi nuovamente al suo pubblico.

Fedez, la cicatrice dell’altro intervento in vista “quando ti danno..” da brividi – FOTO

Le parole dell’artista milanese risuonano velocemente in rete, toccando stavolta corde impreviste. Le immagini e le brevi clip si alternano, tra momenti di un Fedez ancora in ospedale, ma al contempo ancor “vigoroso” nel suo splendido dono dell’humor, a dolci istantanee che documentano la sua attuale quotidianità come gioioso membro di un’insostituibile e energica Ferragnez Family.

“Quando ti viene data un’altra possibilità“, scrive uno dei protagonisti più attesi della prossima edizione di “X Factor”, “capisci quanto sia importante non sprecarla“.

Di risposta alla sua considerazione interverranno, oltre ai suoi numerosi fan, anche molti esponenti e amici provenienti come lui dal mondo dello spettacolo. A partire dal collega di “LOL – Chi Ride E’ Fuori”, il memorabile Lillo, al giovanissimo rapper @anziapuntowav.

“Le cicatrici sono la mappa segreta di ognuno di noi“, scrive la promessa salentina. Perciò, tale consiglio unanimemente condiviso dal restante dei suoi 13,8 milioni di follower, sembra adesso un diritto quanto un dovere da rispettare. Ossia: “mostrala con orgoglio“.

Infine, a ricordare con un ultimo ma non meno importante assolo il coraggio di Fedez, primeggerà il parere minimale ma spontaneo del cantautore riminese Samuele Bersani. L’artista di “Giudizi Universali” scriverà: “che forza!” E, vista la reazione degli utenti, non vi è più alcun dubbio.