Harry e Meghan Markle in partenza per Londra: indiscrezioni clamorose sul loro ritorno a Palazzo

Meghan Markle e Harry si stanno preparando per il grande ritorno a Londra per prendere parte al Giubileo di Platino insieme ai figli Archie e Lilibet. Emergono indiscrezioni clamorose sulla loro permanenza nel Regno Unito.

Il conto alla rovescia all’inizio del Giubileo di Platino è partito. In scena dal 2 al 5 giugno per festeggiare i 70 anni di trono della Regina Elisabetta, non solo è attesissimo per omaggiare Sua Maestà, ma per vedere per la prima volta Harry, Meghan Markle e i loro figli Archie e Lilibet insieme alla Royal Family al completo.

I Duchi ribelli dopo il loro addio a Palazzo sono finiti al centro del gossip in molteplici occasioni tra colpi di scena, critiche ai parenti e progetti che hanno fatto tremare Palazzo nel tempo.

Se i loro rapporti con i Royal sono complessi ormai da mesi, negli ultimi mesi sembra essersi invertita la rotta: poche settimana fa la reunion misteriosa con cui mano nella mano hanno incrociato gli occhi del Principe Carlo e della Regina Elisabetta. Quest’ultima sembra essersi molto emozionata nel rivedere il nipote, tanto da non esitare nell’invitarlo a prendere parte al Giubileo di Platino.

La coppia ha accolto questa richiesta decidendo, nello stupore totale, di prendere parte all’importante manifestazione portando con loro i figli Archie e Lilibet. Quest’ultima, nata nel luglio 2021, non ha mai visto i parenti e pertanto questo incontro è molto atteso.

Mentre sale la curiosità su questa reunion, emergono indiscrezioni in merito a dettagli relativi al soggiorno nel Regno Unito di Harry, la consorte e i figli, sempre più vicino.

Meghan Markle e Harry: indiscrezioni sul loro imminente viaggio nel Regno Unito

Malgrado Harry e Meghan non potranno salire sul balcone di Buckingham Palace, in quanto alla stregua del Principe Andrea hanno perso i loro titoli reali, non hanno rinunciato alla partecipazione al Giubileo di Platino, confermando la loro presenza.

Dal 2 al 5 metteranno piede nel Regno Unito con i figli, giorni in cui la scena sarà puntata su di loro, nel rischio di distogliere l’attenzione dalla Sovrana, protagonista assoluta dell’evento. Intanto emergono indiscrezioni su dove alloggeranno in queste giornate: Frogmore Cottage, sarà la residenza che li accoglierà. Un luogo molto caro ai Sussex in quanto hanno trascorso gli ultimi mesi nelle sue stanze prima della Megxit del 2020. Inoltre è qui che hanno passato una notte poche settimane fa nell’ambito dell’ultima reunion con i reali, avvenuta durante il loro viaggio in Europa per seguire gli Invictus Games olandesi.

La residenza si trova nei terreni del Castello di Windsor, dimora ormai permanente di Sua Maestà, facendo sì che così siano molto vicini alla Regina. Qui vive la cugina di Harry, Eugenie, con la famiglia. Quest’ultima ha ottimi rapporti con cui il Duca e pertanto li ospiterà con piacere.

Tuttavia non mancano altre opzione come alberghi di lusso a Londra e residenze di amici come quelle di David Beckham e Vittoria, anche se queste opzioni potrebbero non agevolare i rapporti tra i Sussex e la Royal Family.