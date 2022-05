Ida Platano riceve una dedica inaspettata attraverso la piattaforma di Instagram: il messaggio è impressionante e arriva proprio da…

Il pubblico di Canale Cinque, in questi anni di “Uomini e Donne”, si è affezionato moltissimo alla meravigliosa Ida Platano. La dama bresciana, complice la sua trasparenza ed il carattere determinato, ha fatto breccia nei cuori di milioni di telespettatori, che ne hanno subito compreso l’autenticità e la bontà d’animo.

Grazie alla trasmissione, la Platano non ha solamente avuto modo di intraprendere svariate frequentazioni, ma anche di migliorare la propria situazione economica. Nonostante Ida lavori principalmente come parrucchiera in un negozio più che affermato, la dama ha anche intrapreso un’attività di influencer che le starebbe dando molte soddisfazioni.

Attraverso i social, i messaggi che la bresciana riceve quotidianamente sono tantissimi e di varia natura. Solo di recente, tuttavia, una persona davvero speciale per la Platano le ha fatto arrivare una dedica che l’ha lasciata letteralmente senza fiato.

Ida Platano, la dedica sconvolgente apparsa sui social: “da quel giorno sei diventata…”

Tra le dame più amate di “Uomini e Donne” c’è indiscutibilmente Ida Platano, ex fiamma di Riccardo Guarnieri. La bresciana, che si è sempre mostrata trasparente e leale nei confronti della redazione, ricopre un ruolo di spicco per quel che concerne le dinamiche del dating show. Il pubblico, ad ogni nuovo appuntamento, freme di sapere quali sono gli sviluppi delle sue frequentazioni.

Nonostante, negli ultimi anni, la dama abbia iniziato a lavorare come influencer attraverso i social, il suo impegno primario rimane sempre il salone di hairstyling di sua proprietà. In aggiunta, da quando Ida è divenuta un vera e propria celebrità, i clienti fanno letteralmente a gara per recarsi presso il suo negozio.

Molti di loro, soddisfatti del servizio offerto dalla Platano, non mancano di ringraziarla apertamente attraverso i social. Solo nelle scorse ore, l’ex di Riccardo Guarnieri ha deciso di ripostare un dolcissimo messaggio recapitatole da una sua fan.

“Dal giorno in cui sono venuta la prima volta sei diventata la mia parrucchiera“: queste le parole di Sara, che ha anche aggiunto di voler tornare da Ida il più presto possibile. Una volontà che, a quanto sembra, avrebbe immensamente inorgoglito la splendida bresciana, che non mancherà di accogliere la cliente a braccia aperte.