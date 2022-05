Lidl “volta pagina”. La decisione inaspettata spiazza i clienti: “Non è possibile, assurdo…”

Lidl ha deciso di voltare pagina e lo fa all’insaputa di tutti. La notizia ha lasciato i clienti senza parole, è davvero una notizia incredibile.

La nota catena di supermercati di origine tedesca ha deciso di lasciare milioni di clienti a bocca aperta, naturalmente sui social il tam tam è inarrestabile, la notizia era inaspettata. Il noto discount vanta 13.000 negozi sparsi per il mondo e milioni di collaboratori alle sue dipendenze.

Lo staff è sempre cortese e disponibile e l’esperienza dei clienti è sempre positiva. Ogni giorno i consumatori acquistano prodotti freschi e di qualità ad un prezzo davvero accessibile per tutti. Negli anni Lidl ha saputo stupire i clienti ed oggi continua a farlo. Ecco cosa succede nella nota catena di supermercati.

Lidl volta pagina ed i clienti non stanno più nella pelle

Ancora una volta Lidl stupisce milioni di clienti, un volta pagina così non si era mai visto! Il volantino, valido fino al 22 maggio, è XXL, questo vuol dire che presso i vari punti vendita gli sconto sono enormi.

Sui social non si parla d’altro, “Non è possibile, assurdo…”, commenta un cliente decisamente senza parole per la ghiotta opportunità, “Grazie Lidl, sai sempre come sorprenderci” risponde qualcun altro.

Anche questa volta, la famosa catena di supermercati tedesca, ha fatto centro, sono tutti pazzi per il volantino XXL.

Da Lidl inoltre, per 3 giorni al mese, è possibile acquistare articoli di vario genere ad un prezzo davvero vantaggioso. L’ultimissima novità Lidl è il bellissimo gonfiabile, blu – giallo – rosso, inutile dire che sta andando già a ruba e sta facendo tendenza.

Sarà un’estate fantastica con Lidl, presso i vari store è possibile acquistare anche costumi, ciabatte e tutto quello che concerne la bella stagione. In voga sono anche gli articoli di giardinaggio, grazie a Lidl diventare un perfetto pollice verde sarà facilissimo, basta recarsi nei vari store ed acquistare tutto il necessario.