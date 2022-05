Md, l’opportunità fa gola a tutti: “Siamo pronti, si inizia”. Boom di richieste da tutta Italia

MD discount comunica a tutti la bella notizia. E’ davvero incredibile quello che sta accadendo, milioni di clienti non stanno più nella pelle.

La nota catena di supermercati di origine campana ha comunicato la lieta notizia ai numerosi clienti. Sui social si è diffuso tutto rapidamente e moltissime persone hanno già aderito all’iniziativa. Ma di cosa si tratta? Scopriamolo.

Nata nel 1994, l’azienda MD discount è uno dei marchi più conosciuti nel Sud Italia. L’idea di Patrizio Podini è stata lungimirante ed attenta alle esigenze del territorio. Il patron fondatore ha saputo cogliere l’attimo e con un pizzico di fortuna ha creato una catena di supermercati solida, seria e rispettata. Sono in milioni, tutti i giorni, a varcare le porte di MD; la qualità dei prodotti ed i prezzi sempre bassi, fanno del noto discount un punto di riferimento per milioni di clienti.

Da MD si aprono le porte a nuove figure, ecco di cosa si tratta

La nota catena discount MD è in continua crescita, per l’appunto è possibile leggere sui social sponsorizzazioni varie, in questo caso riguarda la selezione per nuove figure. E’ davvero una grandissima opportunità, specie per milioni di giovani che vogliono mettersi in gioco ed approcciarsi al mondo del lavoro. Le candidature sono aperte in tutta Italia. Finalmente è tutto pronto per questa nuova avventura, non resta che iniziare.

Inoltrare la domanda è molto semplice, basta andare sul sito del supermercato nella voce “Lavora con Noi”, seguire le linee guida ed attendere la conferma dell’invio.

La mission di MD è quella di inserirsi ancora di più sul territorio nazionale. Grazie alle numerosissime offerte, sponsorizzate dalla divertente Antonella Clerici, è sempre conveniente acquistare i prodotti MD.

Inoltre presso i vari negozi è possibile trovare, non solo generi alimentari, ma anche diversi prodotti per la casa e non solo. Di recente MD ha messo a disposizione un reparto dedicato alla tecnologia più all’avanguardia, ad alcuni capi d’abbigliamento e ai giocattoli per bambini. Insomma, è il caso di dire che da MD con una sola sosta compri tutto.