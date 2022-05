Michelle Hunziker sta vivendo momenti magici al fianco del suo nuovo amore. Passione alle stelle, attimi indimenticabili per la showgirl.

Complici e travolti dalla passione. Michelle Hunziker e la sua nuova fiamma si sono mostrati in dolci effusioni, catalizzando l’attenzione delle cronache rosa.

Solo pochi mesi fa è naufragata la relazione tra la showgirl svizzera, 45 anni, e Tomaso Trussardi, suo marito dal 2014, padre delle figlie Luce e Sole.

Tra incomprensioni e silenzi, sembra che da tempo le cose tra i due fossero complicate portando al triste addio finito al centro del gossip. Una fine dettata da una decisione di comune accordo, ma comunque molto sofferta.

Ripresasi dopo la dolorosa vicenda, la conduttrice ha ritrovato la serenità al fianco di Giovanni Angiolini, chirurgo noto per la partecipazioni anni fa al “Grande Fratello”.

Opposto di Tomaso, biondo e dai lineamenti angelici, è moro e dal fascino mediterraneo, capace di conquistare il cuore di Michelle. La coppia è stata pizzicata in dolci momenti di passione.

Michelle Hunziker e la sua nuova fiamma: passione travolgente

Attimi travolgenti per Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. Se i due erano stati colti in un dolce bacio in Sardegna, luogo di origine del chirurgo, poi sono stati pizzicati in un hotel a Milano, complici e intenti a scambiarsi tenerezze.

La neo coppia è stata immortalata di recente in una fuga romantica nella città per antonomasia dell’amore: Parigi. Michelle e la nuova fiamma sono partiti, separatamente, per il fine settimana trascorrendo attimi indimenticabile per le vie parigine.

Poi sono rincasati lei alla volta di Milano, lui di Cagliari dove lavora. Inoltre il chirurgo in un’altra occasione è stato colto intento a ritirare la cena con tanto di borsone per poi recarsi nell’appartamento della showgirl svizzera, a conferma di come abbia passato la notte lì.

Tutto questo prima che la conduttrice risultasse essere positiva al Covid: per fortuna asintomatica, sta trascorrendo la quarantena tra le mura domestiche con i suoi adorati cani.