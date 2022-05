Pago e Miriana hanno passato la serata insieme: il video postato dalla Trevisan ha rapidamente fatto il giro del web

Nessuno avrebbe mai immaginato che, tra Miriana Trevisan e Pago, i rapporti fossero a tal punto distesi e solidi come è emerso durante gli scorsi mesi. Quando la showgirl si trovava all’interno della casa del “GF Vip”, infatti, chi l’ha sostenuta maggiormente è stato proprio il celebre ex marito.

Dal giorno in cui Miriana ha abbandonato il reality di Canale Cinque, i due ex hanno avuto svariate occasioni per trascorrere del tempo insieme, specie per il bene del figlio Nicola. Quello che ha maggiormente impressionato i followers, tuttavia, è il resoconto delle ultime ore della coppia, che è arrivato come un vero e proprio fulmine a ciel sereno.

A quanto pare, Miriana e Pago avrebbero trascorso la serata in un noto locale di Forte dei Marmi. Il video pubblicato su Instagram dalla Trevisan, a tal proposito, ha rapidamente fatto il giro del web.

Pago e Miriana passano la serata insieme in un hotel: il VIDEO ha fatto il giro del web

Il rapporto tra Miriana e Pago, giorno dopo giorno, continua a stupire sempre di più i migliaia di fan che li seguono attraverso i social. Nonostante siano trascorsi quasi dieci anni dalla loro definitiva separazione, per la coppia, in realtà, il bene reciproco non si è mai esaurito del tutto.

Addirittura, la showgirl ed il cantante non mancano di trascorrere del tempo insieme, specie per il bene del figlio Nicola. Nelle ultime ore, a questo proposito, le Instagram stories di Miriana hanno immortalato una situazione a dir poco inaspettata.

La Trevisan e Pago hanno trascorso la serata di ieri presso l’Hotel Olimpia di Forte dei Marmi, dove si sono divertiti a giocare e a scherzare con il piccolo Nicola. Per la cena, la coppia è stata raggiunta da un folto gruppo di amici, assieme ai quali Pago e Miriana hanno concluso in bellezza il sabato sera.

Mediante le stories, l’ex gieffina ha immortalato parecchi momenti della giornata condivisa con il cantante. Il video in cui Pago intrattiene gli ospiti con le sue canzoni, registrato proprio dall’ex moglie, ha rapidamente fatto il giro del web.

A quanto pare, i due ex si divertirebbero molto insieme e non avrebbero nessun tipo di problema a passare del tempo l’uno in compagnia dell’altra. Un clima di distensione e di reciproco affetto tra il cantante e la showgirl, di cui sicuramente il figlio Nicola non può che beneficiare.