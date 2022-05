Il bonus diventa ufficiale e spinge moltissimi clienti a passare a Poste Italiane. Tutti i dettagli su come usufruire della nuova modalità-rimborso Postepay.

Con il passare degli anni il servizio messo a disposizione da Poste Italiane è divenuto sempre più efficiente e sicuro. Secondo gli ultimi aggiornamenti, a tutti i clienti di Poste Italiane in possesso di una carta Postepay, sarà finalmente possibile accedere a un rimborso da 300euro.

Le modalità per riuscire ad accedervi restano per i suoi clienti molto semplici e intuitive. Ma comportano, ovviamente in primis, di essere in possesso di un conto a nome del richiedente presso l’azienda italiana. Un’altra importante clausola da rispettare è quella che riguarda la sua scadenza. Tale volontario impegno di Poste Italiane resterà difatti in vigore soltanto fino al prossimo 30 giugno 2022.

Postepay: 300euro ai possessori, tutti i dettagli sull’allettante bonus di Poste Italiane

La nuova modalità di rimborso può essere rintracciata dai clienti di Poste Italiane attraverso l’istallazione sul proprio dispositivo elettronico della sua applicazione ufficiale. In tal frangente si tratta di quella interamente ideata per la carta prepagata di riferimento. Sarà sufficiente, dunque, scaricare l’App Postepay e recarsi nella sezione ad esso dedicata.

Il rimborso Postsepay si basa strettamente sulla logica del Cashback istituito in precedenza dall’ex Premier Giuseppe Conte. Con il fine di sostenere e incoraggiare i cittadini nei loro acquisti tramite POS specialmente durante gli anni della pandemia.

Quando vi troverete sulla home page dell’applicazione basterà inquadrare l’acquisto con cui si intende procedere con il codice QR che verrà messo a disposizione dall’App gratuita. In tal modo verrà registrato nella fascia di acquisti abilitati successivamente al rimborso.

Attenzione: per ogni spesa giornaliera resta un limite. Potrete accumulare un massimo di 10 euro per ciascuna di esse.

Il cliente avrà infatti la possibilità di ricevere in cambio ai suoi acquisti giornalieri un euro di rimborso. Fino a raggiungere un totale di 300 euro. Somma limite prevista, al momento, da Poste Italiane.