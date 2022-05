Il Supermercato è “Piccolo”, la notizia sconvolge tutti: “Grazie per averci pensato”. Il motivo è pazzesco

Una catena di supermercati campana ha deciso di stupire i suoi clienti in un modo incredibile. La notizia ha lasciato tutti senza parole.

Il supermercato in questione è Piccolo, nato da una piccolissima bottega campana. La curiosità sta nel marchio in quanto Piccolo è il cognome della famiglia che ha investito in questo lungimirante progetto alimentare.

L’azienda si è tramandata di generazione in generazione, ha conservato i valori che l’hanno contraddistinta negli anni ed ha creato un’unica grande famiglia con dipendenti e collaboratori. I vari punti vendita Piccolo sono smistati tra Napoli e Salerno ai quali si è legato anche il Cash & Carry CARICO di Pomigliano d’Arco. Oggi vogliamo parlarvi di una novità targata Piccolo, ecco di cosa si tratta.

Piccolo pensa a tutti, anche agli over 65

YESLOVE LEGGI LA STORIA DELLA NOSTRA RUBRICA DEL CUORE. VAI QUI

I Supermercati Piccolo si sono imposti sul mercato campano con serietà e dedizione, il loro punto di forza è il rapporto qualità prezzo dei prodotti commercializzati. Sono veramente in tantissimi, ogni giorno, a varcare le porte dei punti vendita Piccolo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Lidl, l’ultima novità è reale: “Era ora, che bello!”. Clienti emozionati, finalmente si può

Piccolo non è solo una catena di supermercati ma anche Ristorante, situato nel punto vendita di Castello di Cisterna, il punto di ristoro è una grandissima novità alla quale nessuno riesce a rinunciare. Fare una pausa prima o dopo aver fatto spesa, è davvero una grandissima idea.

Ma di idee Piccolo ne ha tantissime, l’ultimissima riguarda uno sconto a tutti gli over 65 tutti i mercoledì, -10% sulla merce è un’altra novità targata Piccolo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Supermercati Italia, un nuovo problema travolge il nostro paese: il motivo

“Over 65, oggi fare la spesa ai Supermercati Piccolo CONVIENE! Ogni mercoledì, infatti, in tutti i punti vendita c’è la promo Senior: Sconto del 10% per gli Over 65! Ti aspettiamo”, si legge sui vari canali Piccolo.

Naturalmente l’iniziativa è piaciuta a tutti, in questo modo, Piccolo, vuole aiutare milioni di campani e famiglie che stanno vivendo una situazione economica precaria. “Grazie per averci pensato”, commenta un cliente del supermercato, ancora una volta Piccolo è dalla parte di tutti con estrema generosità.