Gratta e vinci da 2,4 milioni di euro ma accade una cosa mai successa prima: “I suoi amici…”

Con due diversi tagliandi da gratta e vinci si è guadagnato un’immensa fortuna. Ma la Procura ha aperto un’indagine.

Vincere alla Lotteria o al Gratta e vinci? Un sogno di molti che è accaduto davvero ad un lavoratore della provincia di Mantova. Un fatto risalente a un anno fa che torna alla ribalta a causa di nuove scoperte sul caso.

E’ successo tutto il 4 febbraio 2021 quando un operaio piastrellista di Mantova avrebbe comprato al tabaccaio un gratta e vinci per tentare la sorte. Un primo premio consistente che l’uomo ha ritirato immediatamente. Dopo venti giorni, l’uomo ritenta con un secondo biglietto: il risultato, un’altra vittoria per un bottino totale di 2,4 milioni di euro. Ed è qui che l’uomo avrebbe suscitato le attenzioni della Procura.

Indagini aperte: l’uomo doveva dividere la vincita con due colleghi

L’uomo, di origine brasiliana, sarebbe ora sotto il mirino della Procura della Repubblica di Verona. Un caso di rara fortuna che capita a poche persone di tutti gli appassionati di questo tipo di giochi. L’uomo avrebbe dichiarato quindi di essere un assiduo compratore di gratta e vinci e si sarebbe scagionato con il movente del gioco.

I magistrati avrebbero quindi avviato un’indagine per comprendere meglio le dinamiche dell’accaduto ma le testimonianze e l’interrogatorio all’uomo non avevano portato a vere conclusioni. Si tenta, quindi, la pista del suggerimento: forse qualcuno di Lottomatica avrebbe potuto suggerire l’acquisto di questo o quel biglietto.

La vincita era stata poi congelata al punto che dell’uomo non si è più saputo nulla e l’inchiesta era stata archiviata per l’assenza di anomalie. Ora, emergono nuovi dettagli. L’avvocato del vincitore, Giovanni Chincarini avrebbe spiegato che l’importo totale ammonta a 1,6 milioni di euro al netto delle tasse. Ma il vincitore avrebbe dovuto dividere quella somma con altri due colleghi all’epoca dei fatti. Ora la somma di denaro è di nuovo sotto sequestro perchè le due persone non hanno ricevuto un euro.