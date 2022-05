Verissimo, Silvia Toffanin si commuove di fronte alla confessione di Alfonso Signorini: il conduttore non si era mai raccontato in maniera così esplicita in tanti anni di tv

Super ospite dell’appuntamento domenicale di “Verissimo”, l’amato conduttore Alfonso Signorini. Il padrone di casa del “Grande Fratello Vip”, assieme alla conduttrice Silvia Toffanin, ha ripercorso alcune delle fasi più importanti della sua vita, non mancando di aprirsi in merito al rapporto con il compagno Paolo.

“A volte litighiamo in modo furioso” – ha ammesso il giornalista, che non è riuscito a trattenere le risate – “è una persona per me fondamentale“. La conduttrice di “Verissimo”, successivamente, ha voluto discutere con Signorini di un tema piuttosto delicato.

Fin dalle battute iniziali dello scambio, il tono del presentatore appariva a dir poco sofferto. A quanto sembra, il giornalista non avrebbe ancora superato la perdita che, più di qualsiasi altra, parrebbe aver sconvolto la sua vita.

Verissimo, Silvia Toffanin in lacrime per l’amato conduttore: “da quando è morta io…”

Il conduttore del “Grande Fratello Vip”, intervistato da Silvia Toffanin durante l’appuntamento domenicale di “Verissimo”, non ha mancato di lasciarsi andare ad inaspettate e toccanti confessioni. Dopo aver raccontato alcuni dettagli inediti del rapporto con il compagno Paolo, la padrona di casa ha voluto aprire una parentesi a dir poco delicata della vita del giornalista.

“So che soffri ancora terribilmente per la perdita di tua mamma” ha esordito la Toffanin, consapevole che il tema proposto all’ospite l’avrebbe fortemente messo in difficoltà. Signorini, contrariamente alle aspettative, ha parlato della madre in maniera più che serena.

Il conduttore, con gli occhi colmi di lacrime, non ha potuto nascondere l’immenso affetto che nutre ancora per lei, a distanza di nove anni dalla sua scomparsa. “Da quando è morta non passa giorno in cui non la pensi” ha confessato Alfonso, che ha condiviso con la Toffanin uno dei dolori più insopportabili della sua intera esistenza.

La presentatrice, scossa tanto quanto il giornalista, è rimasta davvero colpita dalle parole di Signorini. “Lei mi accompagna in ogni momento” ha chiosato il conduttore, che è riuscito a regalare ai telespettatori del talk un momento di commozione pura.