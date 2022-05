Veronica Gentili, con la sua bellezza illimitata, riesce sempre a lasciare il segno sul web: il suo ultimo post è davvero irresistibile.

Veronica Gentili è una delle giornaliste più famose in Italia: la nativa di Roma ha conquistato il pubblico con la sua bellezza incredibile, con la sua sensualità e soprattutto con il suo enorme talento e la sua sconfinata bravura. La classe 1982 ha cominciato la sua carriera nel mondo della recitazione, prendendo parte sia a spettacoli teatrali che a pellicole destinate per il cinema.

Diventata giornalista pubblicista nel marzo del 2015, inizia a lavorare in programmi di La7 e di Mediaset. Dallo scorso anno, inoltre, la romana sta guidando un programma di approfondimento sociopolitico intitolato ‘Buoni e cattivi‘. Veronica è ovviamente amatissima dagli utenti del web: ogni giorno li delizia con scatti da urlo. Nei giorni nostri, le donne dello spettacolo e della televisione sono sempre al passo anche con i servizi di rete sociale. Questa sera, la 40enne ha estasiato i seguaci con un’immagine mostruosa.

Veronica Gentili, posa intrigante e bellezza esplosiva: magnetica

Veronica Gentili ha sorpreso il suo pubblico condividendo uno scatto pazzesco. La giornalista è fuori al balcone e sfodera un outfit favoloso. “Affacciati alla finestra canarino“, ha scritto in didascalia taggando poi alcune persone tra cui la sua parrucchiera. La giornalista fa impazzire tutti con il suo fascino e sfoggia un sorriso che fa girare la testa a tutti.

Come se non bastasse, la Gentili indossa pantaloni super aderenti e assume una posa intrigante: l’immagine sta ovviamente scatenando il delirio sul web. “Bella e brava”, ha scritto un utente elogiando sia le sue caratteristiche estetiche che le sue qualità sul lavoro. “Che meraviglia”, “Un vero spettacolo per gli occhi”, si legge. “Ad averne di canarine così”, ha ironizzato un seguace alludendo alla sua didascalia.