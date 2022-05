Arisa ci mostra qualche dettaglio della sua domenica. Il momento clou immortalato su Instagram. Ma cosa succede?

Arisa sembra essere inarrestabile. Dopo il suo approdo in tv prima con “Amici” in veste di maestra e poi quello super scoppiettante a “Ballando con le Stelle” in qualità di allieva e concorrente, è un continuo di successi, qualsiasi cosa faccia.

Dagli scatti in compagnia di Rocco Siffredi che hanno attirato la curiosità di mezza Italia alla sua esibizione allo Stadio Olimpico di Roma per il match di Coppa Italia durante il quale ha cantato l’Inno di Mameli. Anche in questa situazione ha messo d’accordo tutti con entusiasmo e grande intensità.

Non passano inosservate, poi, le chicche che ci regala tramite Instagram. Nelle Stories di ieri il particolare di giornata che non sfugge.

Arisa al parco: ecco cosa fa e con chi

Domenica di relax per Arisa. La bella cantante ci delizia con la condivisione di qualche suo momento ed ecco che proprio uno in particolare non passa inosservato. La vincitrice di “Ballando con le Stelle” è all’aperto e lo fa proprio sul prato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Fedez: “Mi annoio” e porta “un altro” nel letto di Chiara: reazione sconvolgente – VIDEO

Cosa sta combinando? Sta consumando un pranzo giapponese da asporto seduta sul prato di un bel parco. Non è da sola la cantante ma in dolce compagnia. Si tratta del suo fidanzato Vito Coppola che solo in un secondo momento si accorge che la sua compagna sta facendo un video e dice: “Ah ma è una storia”.

In mano le bacchette e diversi cestini in cartone con le pietanze da mangiare. Arisa inquadra il parco, poi ci mostra i piedi scalzi. Un modo per dire che si tratta davvero di una domenica in totale relax e spensieratezza, a contatto con la natura.

Con questa Stories mette a tacere alcune voci che erano state diffuse nei giorni scorsi secondo le quali lei ed il suo Vito, conosciuto a “Ballando con le Stelle”, erano in crisi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “La vera novità è che…” Nunzia De Girolamo beccata nel momento più emozionante – VIDEO

Era stata Dagospia a lanciare l’indiscrezione ma evidentemente non è affatto così. La cantante non ha risposto in maniera diretta ma questa come molti altri contributi social dimostrano il contrario.