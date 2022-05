Beatrice Borromeo si sta preparando a un imminente traguardo importante che coinvolge tutta la sua famiglia. Si prospettano giorni emozionanti per la moglie di Casiraghi.

Fascino infinito e stile senza tempo. Beatrice Borromeo, nominata reale più elegante d’Europa, non smette di stupire con ogni sua apparizione tanto da essere una delle Royal maggiormente seguite. Alla stregua di Kate Middleton, i suoi look sono una fonte d’ispirazione a livello globale.

Dopo aver vissuto forti emozioni a seguito del suo soggiorno a Venezia al fianco del marito Pierre Casiraghi, con cui è legata dal 2015, in arrivo momenti commuoventi per la giornalista e modella.

Solo poche settimana fa con il figlio di Carolina di Monaco era sbarcata nella Serenissima con la moglie per prendere parte a una cena di gala organizzata da Dior nell’ambito dell’inaugurazione della Biennale di Venezia.

Per unire l’utile al dilettevole, dopo l’impegno, la coppia monegasca si è fermata alcuni giorni nella città per antonomasia dell’amore per dedicarsi una fuga romantica. Ritornati a Monaco si prospettando attimi importanti per la 36enne e tutta la sua famiglia.

Beatrice Borromeo in arrivo momento più importante: cosa sta succedendo

Palazzo Grimaldi in fermento per momento magico in cui è protagonista la famiglia di Beatrice Borromeo. La modella e giornalista vivrà presto un evento magico al fianco del marito Pierre e dei loro biondissimi figli Stefano e Francesco.

E propri quest’ultimo, nato nel 2018, il protagonista di quello che sta per accadere: il prossimo 21 maggio spegne infatti quattro candeline nella commozione di tutta la famiglia monegasca. Il più piccolo di casa, il fratello Stefano è nato nel febbraio 2017, sta crescendo e i genitori sono molto emozionati per l’importante ricorrenza in arrivo.

In merito ai dettagli su come festeggeranno non è trapelato nulla: la coppia da sempre è molto riservata e tenta sempre di tenere lontano dai riflettori i loro figli. La loro ultima apparizione in pubblico risale allo scorso novembre nell’ambito del National Day di Monaco, occasione in cui tutti i reali di Monaco si sono affacciati dal balcone di Palazzo.