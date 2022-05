“La mia preferita”, Belen Rodriguez solo con la camicia: gambe spettacolari. Che visione – FOTO

Belen Rodriguez rompe il silenzio via social e lascia tutti col fiato sospeso in occasione del lancio di una nuova moda d’abbigliamento.

La showgirl e modella argentina, Belen Rodriguez ha lasciato tutti di stucco durante l’occasione di una nuova esperienza lavorativa.

Prosegue nel segno di una felicità ritrovata dal punto di vista sentimentale, considerato il ritorno di fiamma con Stefano De Martino. Il ballerino di Torre Annunziata ha trovato il momento giusto per rinnovare il feeling con la modella di Buenos Aires.

E’ bastato semplicemente ritrovarsi e fare mente locale sugli errori del passato per non ripeterli più. I due si sono incontrati a casa dell’ex talento di Maria De Filippi e hanno ricominciato da dove avevano interrotto tra incomprensioni e sofferenze.

In questo periodo, Belen sta avendo particolare successo anche dal punto di vista professionale. Come si evince dall’ultima pubblicazione via social, la modella ha sottoscritto un nuovo contratto di collaborazione lavorativa con l’azienda d’abbigliamento “Original Marines”

Belen Rodriguez, la visuale nel punto giusto: uno spettacolo da stropicciarsi gli occhi

PER VEDERE LA FOTO DI BELEN RODRIGUEZ, VAI SU SUCCESSIVO