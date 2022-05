Un incendio ha distrutto un’abitazione questa mattina ad Andorno Micca, in provincia di Biella: in gravi condizioni un uomo e la moglie. Feriti anche i due figli della coppia.

Un vero e proprio dramma quello consumatosi ad Andorno Micca, in provincia di Biella, stamane. Un uomo avrebbe dato fuoco alla sua abitazione, dove si trovavano anche i due figli e la moglie. Quest’ultima, per scampare al rogo, si sarebbe lanciata da una finestra rimanendo gravemente ferita.

Accorse sul posto le squadre dei vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, ed i soccorsi del 118. L’intera famiglia è stata trasportata in ospedale, dove ora si trova ricoverata. Grave, oltre alla donna, anche il marito per le esalazioni del fumo.

Un grosso incendio è divampato questa mattina, lunedì 16 maggio, in una casa di via Angelica Rapa ad Andorno Micca, comune di circa 3mila abitanti della provincia di Biella. Rimasti feriti gravemente un uomo e la moglie, mentre i due figli della coppia avrebbero riportato conseguenze più lievi.

A dar fuoco alla casa, dove si trovava la famiglia, secondo i primi accertamenti, come riporta Today, sarebbe stato proprio l’uomo. Rapidamente le fiamme hanno avvolto l’immobile distruggendolo e danneggiato anche le abitazioni vicine. Per scampare all’incendio la donna pare si sia gettata da una finestra finendo al suolo dopo un volo di circa tre metri.

Lanciato l’allarme, presso l’edificio sono arrivati i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. I medici hanno trasportato in ospedale la donna e l’uomo, rimasto intossicato dalle esalazioni del fuoco. Ora si trovano ricoverati entrambi in gravi condizioni. Feriti meno gravemente, riferiscono i colleghi di Today, e trasportati in ospedale anche i due figli.

Sul posto anche i carabinieri della stazione locale a cui ora è affidato il compito delle indagini per ricostruire l’accaduto nel dettaglio e chiarire le motivazioni del drammatico gesto.