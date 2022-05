Charlene di Monaco è stata messa all’angolo. Sempre più esclusa, si è persa un momento importante in cui sono coinvolti i figli e Alberto. Accade l’inaspettato.

Frustazione e malinconia. Questi i sentimenti vissuti da Charlene di Monaco a seguito di una decisione spiazzate con cui è stata messa all’angolo ancora una volta. La Principessa sta vivendo uno dei capitoli più bui della sua vita: dopo aver passato un anno lontana dai riflettori per via di una misteriosa malattia, ritornata a Palazzo sta facendo i conti con i problemi coniugali con Alberto.

Sposati dal 2011, genitori dei gemelli Jacques e Gabrielle, 7 anni, nel corso di questi anni non sono mancate fughe di notizie su presunte crisi e tradimenti. Ma ora come non mai, la coppia reale sembra essere ai ferri corti.

Secondo voci di corridoi sarebbero separati in casa: l’ex nuotatrice vivrebbe in una residenza a pochi passi da Palazzo Grimaldi, per avere più privacy, e non incrociare lo sguardo della sorella di Alberto, Carolina di Monaco, con cui i rapporti sono sempre più aspri.

Intanto l’ex nuotatrice è stata rimossa dal Comitato dei Grimaldi, destinato alla realizzazione di un importante evento per celebrare i 100 anni del padre di Alberto, il Principe Ranieri, in scena nel 2023. A questa pesante esclusione se ne aggiunge una ancora più tagliante.

Charlene di Monaco, dura decisione: tagliata fuori

La Wittstock ha dovuto incassare un pesante colpo. Alberto è partito alla volta della Francia con i loro figli, ma di lei nessuna traccia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Elodie ed Emma Marrone, la fine di un’amicizia: tutta la verità

Padre e gemellini, lo scorso 13 maggio, hanno passato una giornata indimenticabile tra le giostre di Disneyland Paris. Il trio è stato pizzicato dal magazine spagnolo Lecturas: gli scatti li ritraggono molto felici immersi nel parco divertimenti anche se non si può non notare la grande assenza della figura materna.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Fedez, la confessione a cuore aperto dopo il dramma: “Ho capito…

Charlene si è persa così un momento ludico con cui avrebbe potuto distrarsi al fianco dei figli dopo i mesi difficili. Ma niente da fare per la reale rimasta a casa, forse, per stare a riposo. Sempre più affaticata, nelle ultime settimane è stata messa all’angolo, esclusa dalla vita di Palazzo.