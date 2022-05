Chiara Ferragni ha mandato nel delirio il popolo del web mostrandosi incredibile. Scoperte le curve, la visione paralizza Instagram.

35 anni appena compiuti, Chiara Ferragni ha scoperto il suo fisico incredibile per la gioia dei suoi 27 milioni di follower, rimasti senza fiato davanti a tanta bellezza.

Influencer italiana più conosciuta al mondo, è la più seguita del Bel Paese, imprenditrice digitale, moglie di Fedez, mamma di Leone e Vittoria, la sua ascesa in questi anni è stata inarrestabile tanto che ha conquistato vette incredibili.

Partita dalla creazione di un suo fashion blog ha poi lanciato una sua linea di abbigliamento e accessori e dato vita a collaborazioni con brand dell’alta moda tra i più importanti. Costruito un vero e proprio impero, le sue giornate sono molto frenetiche tra impegni professionali e quelli dettati dalla sua splendida famiglia.

In tutto questo non manca tempo per l’allenamento: dopo il parto di Vittoria, avvenuto lo scorso anno, ha ritrovato una forma perfetta. Le sue curve non smettono di conquistare tutti come dimostra l’ultimo scatto condiviso sul suo feed da sogno.

Chiara Ferragni fa sognare: minigonna inesistente, curve mozzafiato

