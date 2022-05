Costanza Caracciolo, la FOTO manda su di giri il web: il motivo è evidente. Pioggia di like per la bella ex velina.

Dagli esordi televisivi ad oggi, Costanza Caracciolo è riuscita a mantenere nel tempo la sua fetta di pubblico che ama seguirla nella vita di tutti i giorni. E questo è possibile curiosando il profilo Instagram della ex velina dove la stessa è solita condividere momenti carini lasciando così i followers sempre più incuriositi.

Il suo contenuto social è veramente variegato perché si divide tra momenti dedicati alla famiglia a quelli al lavoro, l’ex velina infatti viene spesso coinvolta nella promozione di prodotti. E poi non mancano ovviamente gli scatti più intriganti, come il suo ultimo post che ha stuzzicato la mente degli utenti con pensieri intrisi di desiderio.

Costanza Caracciolo, la foto manda in tilt il web

