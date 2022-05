Elodie, scollatura e nuovo look da infarto nella FOTO: “saresti da bloccare”

Elodie mette in mostra il solito fascino, ma con un look un po’ diverso dal solito: lo scatto che manda in visibilio gli ammiratori

Impossibile non notarla, impossibile dimenticarla. Il fascino e la bellezza di Elodie sono persino difficili da descrivere, la cantante romana si sta affermando oltre che per la sua bravura come icona di stile.

I suoi successi professionali sono sotto gli occhi di tutti e ne hanno fatto, negli ultimi anni, una delle interpreti più amate del panorama musicale italiano. Per un timbro vocale assolutamente notevole e oramai diventato inconfondibile, per il modo di stare in scena che non passa inosservato, per il suo carattere e il suo spirito che la spingono anche a prendere posizioni non banali.

Con questi presupposti, non è un caso che sia un personaggio social di tutto rilievo. Elodie continua a macinare followers su Instagram e ora siamo abbondantemente sopra i due milioni e 700 mila. Una cifra che continua a crescere, grazie anche agli scatti che colgono sempre tutti di sorpresa, per la sua bellezza mozzafiato.

Elodie, i fan non possono credere ai propri occhi: “Ma stiamo scherzando?”, bellezza assoluta

Questa volta, Elodie riesce davvero a superarsi, mettendo in mostra un primo piano dove si avverte una somiglianza clamorosa con Beyoncé. Il nuovo taglio e colore dei capelli infatti recano una sfumatura bionda simile a quella di una delle regine assolute della musica mondiale, e anche i lineamenti non sono dissimili.

Amici, colleghi e fan fanno immediatamente notare tale somiglianza, davvero sbalorditi. Il quadro è completato da una scollatura che come sempre lascia il segno e attira gli applausi e i complimenti degli ammiratori.

“Saresti da bloccare”, “Ma stiamo scherzando?”, scrive qualcuno. Appare difficile credere ai propri occhi, in effetti. Ma è tutto vero, il fascino e la sensualità di Elodie fanno sul serio il giro del web.