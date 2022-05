Fedez non si smentisce: il regalo della domenica mattina, con dedica annessa, per sua moglie Chiara Ferragni è epico

Domenica mattina movimentata per Fedez. Il rapper dopo l’intervento dello scorso marzo dovuto ad un tumore al pancreas, è tornato in gran forma. Ha fatto vedere la cicatrice e ha capito che quando si riceve una seconda possibilità bisogna non sprecarla.

E lui la sua seconda possibilità la “usa” per stare accanto alla sua famiglia, godersi i suoi piccoli, condividere le sue giornate con la moglie e vivere anche un po’ la casa. Ieri una bellissima giornata a Milano e proprio andando in terrazzo, il rapper ha scoperto un piccione impigliato. Si è subito impegnato per far qualcosa per salvarlo. Alla fine i volontari dell’Empa ce l’hanno fatta.

Prima però ha combinato qualcos’altro che ha fatto molto arrabbiare sua moglie Chiara Ferragni. La scena è stata epica e tutta documentata sui social.

Fedez e la “sorpresa” per la sua Chiara: il VIDEO

Inizio di domenica “sussultante” per Chiara Ferragni che si è trovata “un altro” nel letto. Ovviamente è tutta opera di Fedez che per farsi quattro risate ha ben pensato di mettere nel letto, affianco al viso della moglie, una bruttissima machera.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “La vera novità è che…” Nunzia De Girolamo beccata nel momento più emozionante – VIDEO

Occhi spalancati, bocca aperta come se stesse gridando, denti storti, capelli arruffati e tantissime rughe. Il rapper ha ripreso tutto, da quando ha iniziato a camminare per casa con la maschera in mano dirigendosi verso la stanza da letto, a come ha posizionato la maschera proprio accanto al viso della moglie, girata dall’altro lato, fino al suo risveglio.

È bastato pochissimo, la Ferri sentendo qualcosa si è girata e si è ritrovata davanti la spaventosa sorpresa. Ha sussultato alzando immediatamente la testa e scacciando via “l’ospite” poco gradito. “Ma sei scemoo” la primissima reazione dell’influencer e la risatina soddisfatta di Fedez che a corredo dell’Instagram Story ha scritto “Chiara Ferragni ti amo”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Luca Onestini e Ivana Mrazova in che rapporti sono? Lei rivela tutto

Fedez è entusiasta per la riuscita del suo scherzo, la moglie molto meno e infatti è arrabbiata nera con lui. Con il suo proverbiale umorismo qualche Stories più avanti ha detto: “Che bel modo di iniziare la domenica, con un piccione incastrato in terrazzo e mia moglie incazzata nera”.