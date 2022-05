Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis messo alle strette da Mercedesz Henger: l’attore fa una confessione sconvolgente sul suo compagno d’avventura

L’appuntamento del lunedì con “L’Isola dei Famosi” si è aperto con una discussione accesissima tra Mercedesz Henger e Nicolas Vaporidis. I due naufraghi, che sembravano aver legato particolarmente, hanno battibeccato tutta la settimana per una molteplicità di situazioni irrisolte.

Dapprima, l’attore aveva dimostrato di essersi risentito della nomination, per la quale non aveva mancato di incolpare Mercedesz. Quest’ultima, secondo Vaporidis, avrebbe convinto un folto gruppetto di donne a votare contro di lui.

In seguito, i due sono arrivati a discutere animatamente a causa di una terza persona, che sembrerebbe essere il perno di tutte le loro litigate. Nicolas, messo alle strette, ha finalmente ammesso a Ilary Blasi e a tutto il pubblico quello che prova veramente per il compagno.

Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis finalmente lo ha ammesso a tutti: “sono geloso di lui”

Ilary Blasi, durante il primo blocco della puntata de “L’Isola dei Famosi”, ha cercato di scoprire quale fosse la reale causa dell’astio venutosi a creare tra Mercedesz e Nicolas. Il tutto sarebbe da ricondurre ad Edoardo Tavassi, grande amico di Vaporidis, con cui la Henger avrebbe rapidamente creato un legame molto stretto.

La nuova arrivata, nel corso di questa settimana, non ha mancato di rimproverare l’attore per i toni con cui, durante una litigata, quest’ultimo si era rivolto all’amico. “Se vuoi bene ad una persona non usi certi termini” lo ha apostrofato furiosamente Mercedesz.

In puntata, Vaporidis ha continuato a ribadire le proprie posizioni, non risparmiandosi nell’attaccare l’ormai acerrima nemica. “Non deve intromettersi nelle discussioni tra me e Edo, non la riguardano” ha sentenziato il naufrago, ottenendo l’applauso del pubblico.

La conduttrice, dopo aver ascoltato attentamente le parole del concorrente, non si è potuta trattenere dal dire la sua all’attore. “Ma non è che sei geloso del rapporto tra Edoardo e Mercedesz?“: questa la domanda posta da Ilary, di fronte alla quale Vaporidis ha finalmente tirato fuori tutta la verità.

“Sì, forse sono un po’ geloso” ha ammesso il naufrago, che non riesce a capacitarsi di come, nel giro di pochissimi giorni, tra la Henger e Tavassi si sia venuto a creare un legame così forte. Il pubblico, questa volta, è parso essere completamente a favore di Vaporidis.