“Così giusto per iniziare la settimana”, Laura Chiatti posa da sballo e vestaglia sbottonata: qui inizia a far caldo… – FOTO

L’attrice italiana, Laura Chiatti ha permesso ai fan di iniziare al meglio la loro settimana di lavoro. Una bellezza che ti penetra nel cuore.

Doppiatrice italiana e attrice di fama nazionale, Laura Chiatti è tornata a far rumore sui social network dopo una breve parentesi di ‘digiuno’.

Protagonista di diverse pellicole romantiche e commedie di spessore tra cui “Io, loro e Lara” e “Ho voglia di te” hanno contribuito a trascinare la sua notorietà a livelli elevatissimi.

E’ bastato davvero poco per Laura, per entrare nelle grazie degli addetti e spalancarsi la strada per realizzare tutti i sogni che aveva sempre desiderato sin da bambina.

Al di là della sua bravura nel ‘copione’ recitativo sul set, l’ex modella di Castiglione del Lago vanta di un fascino senza eguali. Occhi azzurri e una mise attraente che ‘sbanca’ il tavolo della concorrenza ogni qual volta si mette in mostra

Laura Chiatti in intimità nell’auto, ‘bagnata’ dai raggi del sole è straripante: posa da bollino rosso

PER VEDERE LA FOTO DI LAURA CHIATTI, VAI SU SUCCESSIVO