“Vieni prima di Belen” Laura Torrisi in bikini: voto 10, che forme strepitose

Laura Torrisi torna in grande forma sui social dove si mostra pronta per la stagione estiva: ha sfoggiato la sua prima foto in bikini

L’estate è alle porte e sono tanti i vip che non hanno perso occasione di rilassarsi in riva al mare o vivere qualche avventura fuori porta. Laura Torrisi è una di questi.

L’attrice ha condiviso con i fan alcuni scatti della sua domenica, una giornata calda che la diretta interessata ha saputo trasformare in qualcosa di divertente e accattivante. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Laura Torrisi, in bikini è strepitosa e selvaggia – FOTO

Sorridente, solare e sensuale. Così Laura Torrisi si è mostrata al pubblico sui social che da anni la seguono e supportano in ogni situazione. Ha trascorso una divertente domenica al fiume e su Instagram ha condiviso alcuni scatti della sua giornata.

Per l’occasione ha indossato un bikini marrone e un cappello nero attraverso cui è riuscita a mettere in risalto le sue forme strepitose. Ha optato per i capelli sciolti e un paio di orecchini a cerchio.

La sua bellezza non è passata inosservata e sono tanti i fan che hanno lasciato qualche commento sotto al post diventato virale. Qualcuno ha scritto: “Un minuto di silenzio per tutte le ventenni che si sentivano belle fino a qualche minuto fa!”, qualcun altro ha aggiunto: “Vieni prima di Belen”, poi ancora di legge: “Duro lavoro essere così bella”.

Passano gli anni ma non per Laura Torrisi che come il vino diventa sempre più bella. C’è chi vorrebbe rivederla in qualche programma o film sul piccolo o grande schermo.

Non sappiamo se l’attrice sia impegnata in qualche lavoro, ma un ritorno in televisione farebbe piacere proprio a tutti. Il pubblico italiano la adora e la segue con fiducia e affetto. Dopo il “Grande fratello”, l’esordio in Una moglie bellissima e altri progetti a cui ha partecipato, quale sarà il prossimo step per la Torrisi? Non ci resta che attendere per scoprire nuovi dettagli.