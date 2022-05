Lidl stupisce ancora, tutti lo vogliono: nel supermercato la sorpresa senza precedenti

Lidl riesce sempre a stupire milioni di clienti, sul web non si parla d’altro. Tutti vogliono la stessa cosa, ecco di cosa si tratta.

La nota catena di distribuzione alimentare, nata in Germania nel 1932, oggi conta 13.000 punti vendita sparsi in tutto il Mondo. Una simile espansione aziendale è frutto di tanto lavoro, impegno ed amore verso i clienti. Possiamo tranquillamente affermare che Lidl è tra i discount più amati dai consumatori, diverse sono le offerte che ogni giorno accompagnano i clienti nella spesa quotidiana.

Convenienza e qualità sono i cavalli di battaglia di Lidl, che fa di tutto per rendere la spesa un momento piacevole e distensivo. Le corsie capienti, la disposizione dei prodotti, la possibilità di acquistare diversi articoli, la gentilezza dello staff, rendono Lidl il leader in assoluto della grande distribuzione.

Lidl ha lanciato l’idea, in poco tempo è già virale

“E giallo! E anche un po’ rosso! Perché è l’unico vero telo mare 2022 firmato Lidl”, sono tutti pazzi per il telo mare 2022, acquistabile presso tutti i punti vendita Lidl a 9,99 euro. Ricordate l’anno scorso quando l’azienda lanciò le ciabatte ed i calzini? Ecco che ci risiamo, la Lidl fa nuovamente tendenza.

Questa volta a creare non poco scompiglio è il telo mare ma anche i gonfiabili Lidl. Tutti i clienti vogliono accaparrarsi le ultime tendenze dell’estate 2022, sui social non si parla d’altro, “E’ bellissimo, devo averlo” scrive un cliente, “Evvai, non aspettavo altro, finalmente ho anche il telo”, risponde qualche altro.

Ancora una volta, Lidl riesce a catturare l’attenzione di milioni di persone, quest’estate in spiaggia il mood sarà uno solo, il telo giallo, blu e rosso è il must have. E’ incredibile come l’azienda riesca a vincere ogni volta, per Lidl non ci sono rivali, riesce sempre a stare un passo avanti agli altri con idee semplici ma allo stesso tempo virali.