Un uomo di 46 anni è stato rinvenuto morto questa mattina nella sua abitazione di Marsala, in provincia di Trapani.

Questa mattina a Marsala, in provincia di Trapani, un uomo di 46 anni è stato trovato privo di vita all’interno della sua abitazione. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni suoi familiari che, dopo aver provato per giorni a contattarlo, hanno segnalato l’accaduto.

I vigili del fuoco e la polizia si sono recati in casa dell’uomo e, una volta forzata la porta, lo hanno trovato riverso al suolo. Da una prima ispezione pare che il decesso possa risalire a circa una settimana fa. Indagini in corso per chiarire la causa della morte.

Marsala, uomo trovato morto in casa: il decesso risalirebbe a circa una settimana fa

Era riverso sul pavimento della sua casa, ormai senza vita da giorni. Così è stato trovato un uomo di 46 anni, di cui non è stata resa nota l’identità, questa mattina, lunedì 16 maggio, a Marsala, comune in provincia di Trapani.

L’allarme, riporta la redazione del quotidiano locale Il Giornale di Sicilia, è stato dato da alcuni parenti del 46enne che, nei giorni precedenti avevano provato a chiamarlo, ma senza ricevere nessuna risposta. Un silenzio che ha preoccupato i familiari, i quali hanno avvisato le forze dell’ordine. Presso l’appartamento, dove l’uomo viveva da solo, sono intervenute le volanti delle Polizia ed una squadra dei vigili del fuoco.

I pompieri hanno forzato la porta d’ingresso e, una volta entranti, hanno rinvenuto il corpo senza vita del 46enne sul pavimento. Constatato il decesso, sono scattati tutti gli accertamenti del caso. Da un primo esame esterno, riferisce Il Giornale di Sicilia, pare che la morte sia sopraggiunta alcuni giorni fa, circa una settimana. Da stabilire le cause del decesso: al momento sembra essere esclusa l’eventualità di un coinvolgimento di terzi. Sul corpo non sarebbero stati trovati segni di violenza e l’appartamento non presentava tracce di effrazione.

A stabilire con certezza quanto accaduto all’uomo saranno i successivi accertamenti e le indagini della Polizia del comune nel Trapanese.