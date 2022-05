Nuova vincita milionaria al Gratta e Vinci: il fortunato ha le idee molto chiare su come spendere i soldi

La notizia arriva da Oltre Oceano dove un fortunato signore di 53 anni del North Carolina ha grattato il biglietto vincente che gli ha cambiato la vita.

Sono migliaia se non milioni le persone che ogni giorno tentano la fortuna acquistando un biglietto del Gratta e Vinci per sperare di azzeccare la combinazione vincente che farà loro ottenere cifre fortunate sotto la patina dorata del cartoncino.

Sono tantissimi quelli che si vedono costretti a gettare la spugna dopo tanti fallimenti al gioco, e chi invece, dopo aver perso ci ha sperato ancora fino alla vincita della vita che ha migliorato nettamente la serenità familiare di mogli e figli.

La notizia è stata raccontata dal sito stl.news che ha svelato alcune notizie dietro la vittoria del 53enne del North Carolina, tale James Perkins residente a Elizabethtown. Secondo quanto confessato da lui subito dopo la vincita, le idee su come spendere il gruzzolo ottenuto sono molto chiare.

James Perkins dedica tutto a loro, “Per un futuro sereno”

Il giocatore ha puntato tutto su un biglietto da ben 30 dollari del concorso Millionaire Maker acquistato da Community Mart in East Broad Street a Elizabethtown.

Non avrebbe mai immaginato che ci avrebbe trovato i numeri fortunati ed un montepremi di quasi 1 milione di dollari.

Perkins però ha deciso di farsi dare subito una cifra forfettaria di 600mila dollari, invece del premio periodico di 50mila euro per 20 anni, quindi molto inferiore al totale di vincita effettivo.

Non pochi però per quello che lui e la moglie hanno deciso di fare. Nessun viaggio o acquisto di beni di lusso, ma un investimento a lungo termine per far studiare tutti i figli.

Le tasse universitarie in America sono esorbitanti e 3 famiglie su 4 si indebitano per pagare le rate del College che è per molti un incubo da cui si fatica ad uscire. Vincere al gioco è stato quindi per James un modo per dormire sogni sereni e garantire alla sua famiglia un futuro roseo.