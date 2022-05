Ornella Muti pizzicata con LUI, il ritorno di fiamma dopo oltre 26 anni. Incredibile

La diva è stata immortalata per le vie di Roma mano nella mano assieme ad un uomo molto importante per la sua vita. Nuovo amore dell’estate?

Per lei il tempo sembra essersi fermato e quei 67 anni all’anagrafe solo un numero che poco importa ai fan della bellissima e affascinate attrice Ornella Muti.

Occhi ipnotici e labbra da baciare, ma anche un fisico da pin up che fa invidia a migliaia di donne molto più giovani di lei. Per diversi anni la diva ha preservato la sua vita privata nell’ombra del riserbo più totale, almeno però fino ad oggi quando finalmente si è fatta immortalare con l’amore della sua vita.

Si parla già di gossip estivo da leggere e commentare sotto gli ombrelloni al mare. Sarà tutto vero o solo un’illusione scenica per far nuovamente parlare di lei?

Ornella Muti e Federico Facinetti di nuovo insieme? Per Diva e Donna assolutamente sì

I due ex amanti si erano visti già lo scorso marzo in occasione dei festeggiamenti del compleanno di Ornella, ma allora nessuno avrebbe immaginato come sarebbe evoluta la situazione.

L’attrice e Facinetti sono rimasti sposati dal 1988 al 1996 (era il secondo matrimonio per lei dopo Alessio Orano) e dall’unione sono nati i figli Carolina e Andrea (Nike invece è nata da una precedente relazione di Ornella. Forse con José Luis Bermúdez de Castro ma non confermata).

Ebbene, dopo tanti anni di lontananza, ben 26, i due ex marito e moglie sono stati pizzicati a Diva e Donna fuori da un locale romano mano nella mano mentre sorridevano compiaciuti e allegri come un tempo.

Nel 1994 l’ex marito della Muti è stato travolto da uno scandalo finanziario, motivo per cui poco tempo dopo anche il loro matrimonio è crollato. Cosa stanno organizzando ora? Si deve davvero sperare che ci vogliano riprovare dopo tutto? Noi incrociamo le dita per la coppia.