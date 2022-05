E’ bufera in rete per l’ultimo scatto “succinto” di Justine Mattera. La showgirl inquadra la silhouette e risponde alla provocazione con “inverosimile” sincerità.

Un “buon lunedì” che ha l’amaro in bocca per l’atletica showgirl di origini newyorkesi. La carismatica Justine Mattera è stata protagonista in queste ore di un vero e proprio accanimento da parte di alcuni haters. In molti, ha spiegato con vigore la soubrette, non avrebbero perso tempo a giudicare apertamente le caratteristiche riguardanti il suo fisico messe in risalto nel suo ultimo scatto.

La nata sotto il segno del Toro, dopo aver pubblicato con incredibile successo il suo primo romanzo autobiografico dal titolo “Just Me“, nella primavera del 2021, è poi entrata brevemente a far parte del cast di “Imma Tataranni – Sostituto procuratore”.

Nel frattempo, la showgirl, ha lavorato senza sosta a un’incredibile quantità di shooting professionali. Spesso in correlazione con le sue attività sportive, quanto ai suoi interessi da sempre appassionatamente legati al mondo della moda. Quest’oggi, la favolosa Marilyn degli anni 2000, torna ad affrontare in prima persona uno spiacevole imprevisto.

“È ritoccata” Justine Mattera inquadra proprio lì: la FOTO scatena gli haters

