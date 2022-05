Vincita con cifra stellare al Superenalotto: dopo aver raggiunto la soglia massima del Jackpot si va oltre. Un colpo che non si dimentica.

L’aspettativa era altissima. Ma l’incredibile risultato non ha osato farsi attendere. La nuova vincita stellare al Superenalotto ha attirato in queste ore l’attenzione di tutti i più assidui giocatori della penisola.

Stando alle verificate stime riguardanti le passate annualità, e in particolare modo a quelle relative al mese di maggio, l’inizio dell’estate pare sia in definitiva il momento ricorrente in cui le somme più alte, relative ai montepremi del Superenalotto, vengono consegnate nelle mani dei giocatori più fortunati.

Alla fine di maggio 2021, per l’appunto, un episodio molto somigliante a quello avvenuto in queste ore, aveva già riguardato un uomo di origini marchigiane. Il giocatore aveva portato a casa, in quell’occasione, ben 156 milioni di euro. Ma scopriamo adesso la vincita di quest’oggi.

Superenalotto toccata soglia massima: la cifra esorbitante per una vincita pazzesca

La prima grande notizia è che in questo 2022 il montepremi è raddoppiato. La suddetta incredibile vittoria, stavolta contrassegnata da un luminoso 5+1, è avvenuta nella giornata di ieri. Sabato 14 maggio nella città di La Spezia.

Mentre la vetta indicava una cifra che si accinge a superare sempre più i 200 milioni di euro, un fortunato giocatore è riuscito ad indovinare la lista dei sei numeri proclamati in serata. E necessari per assicurarsi un bottino senza precedenti.

Con un Jolly fermo su 60, e il numero Superstar 11 per ora unico destinato a passare in sordina conservando il montepremi finale ad un prossimo giocatore, l’uomo ha infine totalizzato una totale vittoria di oltre 828mila euro.

La lista dei cinque primi numeri è stata infine pubblicata: 13 – 19 – 39 – 42- 73 – 83. Oltre all’ingente Jackpot anche altri giocatori sono stati baciati dalla fortuna.

Difatti, a coloro che sono riusciti a indovinare la cinquina, è stato consegnato un premio di 26mila euro. Fino a scendere gradualmente intorno ai 25mila euro per chi ha raggiunto soltanto i primi quattro.