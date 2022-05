Vinti 800mila euro al SuperEnalotto. Ecco il nome della città fortunata

Una fortunatissima vincita al SuperEnalotto. Un 5+1 che ha portato alla vittoria di ben 828.136 euro. Il prossimo jackpot a disposizione è ora di ben 205 milioni di euro

E’ accaduto nella città di La Spezia, in Liguria. Per la seconda volta la città ligure è stata baciata dalla dea bendata. La vincita è avvenuta nella giornata di sabato 14 maggio. E’ stato realizzato un ‘5+1‘ del valore di 828.136,69 euro. La giocata vincente è stata effettuata presso la tabaccheria Vaccani, i cui titolari sono padre e figlio, Virgilio e Alberto Vaccani, sita in Corso Nazionale 594, in zona Migliarina.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> Acqua & Sapone, la decisione inaspettata spiazza tutti: “Così all’improvviso? Wow”. Non si parla d’altro

Un ‘5+1 fortunatissimo’ che è valso oltre 800mila euro. Adesso il jackpot a disposizione per il 6 del prossimo concorso è di ben 205 milioni di euro.

Non è la prima volta che la città di La Spezia porta fortuna ai suoi abitanti. Un paio di anni fa nella provincia, precisamente a Romito Magra erano stati vinti ben 67 milioni di euro.

La Spezia, vinti 800mila euro. Ancora sconosciuto il nome del vincitore

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> Gratta e vinci da 2,4 milioni di euro ma accade una cosa mai successa prima: “I suoi amici…”

La tabaccheria Vaccani, gestita da Virgilio e dal figlio Alberto, nelle ultime ore si è trovata al centro dell’attenzione. La tabaccheria è molto conosciuta nella zona, anche grazie a diverse vincite avvenute al suo interno negli ultimi anni. I tanti i biglietti vincenti giocati e adesso quest’ultima grande vincita, le hanno fatto guadagnare la fama di tabaccheria baciata dalla fortuna.

Del nome del fortunato vincitore non si sa ancora nulla. Virgilio il titolare, ha spiegato che a riscuotere la vincita non si è ancora presentato nessuno. Non è quindi chiaro se a vincere tale cifra sia stata una persona del posto o se si tratta invece di un turista. La tabaccheria si trova vicino alla stazione di Migliarina, dove i turisti si recano a prendere il treno direzione Cinque Terre. Non è quindi da escludere che la giocata vincete sia stata effettuata da un turista in attesa di partire.