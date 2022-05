Uomini e Donne, lacrime di commozione per la coppia ma sui social spunta il retroscena: “sta con lui per soldi”

Uomini e Donne: lacrime di commozione per Isabella e Fabio, ma sui social spunta un retroscena pazzesco. I fan stentano ancora a crederci, è davvero assurdo!

Isabella e Fabio sono stati ospiti della puntata odierna di “Uomini e Donne”, nell’ambito della quale hanno raccontato gli sviluppi del loro rapporto. I due, che hanno abbandonato il dating show ad ottobre scorso, sembrano aver scoperto un feeling ed una complicità a dir poco inspiegabili.

Entrambi, nel parlare del sentimento che li unisce, si sono mostrati piacevolmente emozionati. La dama, che a “Uomini e Donne” si era distinta per il carattere austero e rigido, dimostra di essere tutt’altra persona al fianco del compagno.

Quest’oggi, la coppia è tornata in trasmissione per fare un annuncio a dir poco incredibile. “So che vi sposate” ha anticipato Maria De Filippi, le cui parole sono state immediatamente confermate dai diretti interessati. Ciò nonostante, la felicità ostentata dalla coppia non è bastata a far sì che le critiche sul conto di Isabella si placassero.

Nel momento in cui Tina Cipollari ha preso la parola per congratularsi con gli ospiti, gli animi in studio si sono letteralmente surriscaldati. Sulla dama, a distanza di mesi, è emerso un retroscena sconvolgente.

Uomini e Donne, spunta il retroscena inaspettato sull’ex dama Isabella: “sta con lui per soldi”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Letizia di Spagna esagera: mai vista così, retroscena impressionante

Poco dopo l’annuncio di Isabella e Fabio, che a breve convoleranno a nozze, Tina Cipollari ha preso la parola per esprimere tutta la propria felicità alla coppia. “Nonostante molti qui in studio ti abbiano criticata, oggi questa è la tua rivincita” ha detto l’opinionista all’ex dama, non nascondendo il riferimento a Gemma Galgani e ad Armando Incarnato.

Quest’ultimo, che non riesce mai a contenere il proprio pensiero, ha ovviamente replicato con toni più che accesi alla Cipollari. “Sono felice per Isabella, ma resto della mia idea” – ha affermato senza alcun tentennamento il partenopeo – “quando è arrivata qui nel programma era alla ricerca di visibilità“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Stefano De Martino, dopo anni tutta la VERITA’sul duo grande amore: spuntano i nomi delle sue ex – VIDEO

Il diverbio, andato avanti per diversi minuti, ha visto Gemma e Armando contrapporsi ad Isabella e Tina. Il cavaliere, nello specifico, ha continuato a ribadire il fatto che l’ex dama, una volta abbandonata la trasmissione, avrebbe messo in circolazione voci diffamanti sul conto di “Uomini e Donne”.

Isabella, noncurante delle critiche, ha replicato in maniera secca e decisa: “chi vuole gioire con noi gioisca, del resto non mi importa“. La coppia, su invito di Maria, ha poi scelto di rimanere in studio per presenziare all’intera registrazione.

Proprio nelle ultime ore, tuttavia, sui social è trapelata un’ipotesi che ha fatto storcere il naso a moltissimi fan del dating show. Secondo alcuni utenti, Incarnato avrebbe detto la verità sul conto di Isabella. Addirittura, c’è stato anche chi ha avanzato, nei riguardi dell’ex dama, un’accusa ben peggiore: “sta con lui solo per soldi“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Nuova vincita milionaria al Gratta e Vinci: il fortunato ha le idee molto chiare su come spendere i soldi

Fortunatamente, al netto di inevitabili critiche, ci sono stati anche moltissimi commenti a favore della coppia. “Voi siete l’amore“, “Parlano solo per invidia” hanno osservato altri followers, che hanno dimostrato di credere fermamente alla veridicità del sentimento che lega Isabella e Fabio.