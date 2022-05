“Vorrei essere il tuo fidanzato”, Valentina Ferragni e il surf: si gira e “Wow”. Lato B che manda al manicomio – FOTO

Valentina Ferragni alimenta il sogno d’estate dei fan e manda in tilt il web con una serie di pose da urlo in versione “surfista”. Quanta bellezza!

La showgirl e imprenditrice, Valentina Ferragni sorella minore della più comune Chiara ha esaudito i desideri di ciascuno dei suoi fan durante un’autentica giornata di sole, trascorsa all’insegna del relax.

Non c’era momento migliore se non questo di fiondarsi sulla riva del mare e adoperarsi nei primi tuffi di un’estate che si preannuncia rovente fino al ‘collo’.

Valentina ha scelto di concorrere con le bellezza del momento e grazie alle qualità indiscutibili di una bellezza da ammirare ha dimostrato di fare la differenza.

Dopo i brindisi e i festeggiamenti in quel di Palermo con la sorella Chiara, la web influencer ha approfittato di un weekend soleggiato per rispolverare le doti da “surfista“. Si tratta di uno dei suoi pallini ed in pochi tra fan e appassionati sapevano di questa sua speciale dote

Valentina Ferragni in versione “Surfista” manda il web in tilt: che posteriore!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

Una vera e propria ‘scultura’ marmorea regna incontrastata sulle sabbie bianche e il mare cristallino sullo sfondo di Miami.

Valentina Ferragni è diventata la web influencer per eccellenza stampata nei pensieri di tutti i suoi fan. Dopo le ‘abbuffate’ alla festa di compleanno della più celebre sorella, imprenditrice, la showgirl di Bolzano è riuscita per un attimo a cancellare lo spettacolo paesaggio di un posto meraviglioso come le Hawaii.

In pochi finora l’avevano vista in versione “Surfista” con quella tavola rosa tra le mani impugnata da professionista del mestiere. Le inquadrature dalle diverse angolazioni non mentono e mandano letteralmente in tilt il web, soprattutto nel momento in cui Valentina si gira e mostra un posteriore da sballo.

Il costume indossato copre davvero poco e così il sogno degli appassionati può ritenersi compiuto.

“Vorrei essere il tuo fidanzato” scrive tra i commenti del post uno dei suoi seguaci, incantato dalla strepitosa forma fisica di una delle influencer più cliccate del prossimo futuro.