Perché restare all’ombra delle cose? Vanessa Incontrada non sembra essere d’accordo e mostra finalmente le sue vere intenzioni.

Le recenti notti di luna piena non hanno lasciato indifferente l’animo sensibile di Vanessa Incontrada. L’attrice e conduttrice, prima di cimentarsi nel suo grande ritorno sul piccolo schermo con la seconda stagione di “Fosca Innocenti”, ha un ulteriore annuncio da condividere con i suoi telespettatori. Il cambio di programma potrebbe significare un nuovo inizio.

Nonostante alcune ultime indiscrezioni sulla sua vita privata abbiano tentato di far vacillare l’opinione comune, altre interessanti novità sarebbero invece alle porte. “Si riparte…“, ha infatti annunciato la stessa conduttrice in didascalia ad un breve video pubblicato in queste ore.

La vivace interprete classe 1978, dal cuore spagnolo, ha desiderato tuffarsi coraggiosamente in avventure fuori dall’ordinario. Dopo essere tornata al timone di “Zelig“, l’attrice si è poi calata nei panni di Ambra, nel film “Ostaggi“, uscito nelle sale cinematografiche nel 2021. Vanessa ha poi continuato sulla scia di un allettante dramma poliziesco ambientato in toscana, divenendo l’amata protagonista della nuova serie televisiva di Canale 5. Scopriamo dunque ora cosa riserva il suo futuro.

“E si vede…” Vanessa Incontrada non si nasconde: il cambio di programma segna un nuovo inizio – FOTO

“Parlando con la luna“, ha confessato Vanessa sulle evocative note di Bruno Mars. L’attrice ha trascorso la serata precedente osservando un bellissimo panorama immerso nella natura, per poi ripartire senza guardarsi indietro.

Dopo aver condiviso la suggestiva immagine paesaggistica nelle sue storie su Instagram, la nata sotto il segno del Sagittario ha postato nella sua dashboard questa mattina uno scatto che ribalterebbe finalmente l’opinione di grand parte del suo pubblico.

“Buongiorno“, scrive l’attrice. “Io sto bene, e voi?” Nessun accenno di cedimento dunque, contrariamente ad alcuni rumors propagatesi in rete negli ultimi giorni. Questa mattina, con un sorriso luminoso, Vanessa accoglie i suoi 2,4 milioni di follower in diretta dai “Benijay Studios” indossando un elegante panciotto nero.

Le riprese del secondo appuntamento con “Fosca Innocenti” procedono a vele spiegate e pare che, grazie ad alcuni spoiler, si stiano avviando verso la loro conclusione. Nel frattempo, un fan dell’attrice, vorrà complimentarsi con lei innescando un’importante standing ovation.

“E si vede che stai bene…“, risponderà l’utente fra i numerosi commenti susseguitesi nel corso di queste ultime ore. Vanessa appare agli occhi dei tuoi spettatori come una “meravigliosa creatura“. Non resta adesso che inviarle un più che meritato “in bocca al lupo“.