“Tante lacrime e tanto affetto” Virginia Raffaele, il VIDEO che commuove tutti

Virginia Raffaele commuove tutti. Il suo ultimo video lascia senza parole. Complimenti prima alla donna e poi all’artista.

Un’artista poliedrica che negli anni abbiamo avuto modo di conoscere ed apprezzare. Stiamo parlando di Virginia Raffaele l’attrice, conduttrice seguitissima sia in tv, sui social ed anche a teatro dove ha portato in scena il suo spettacolo dal titolo “Samusà”. Ovunque vada, la Raffaele è capace di lasciare il segno.

Lo abbiamo visto in LOL dove la sua partecipazione è stata particolarmente apprezzata e da cui sono scaturite numerose gag ancora oggi presenti sui social. O ancora la co-conduzione del Festival di Sanremo, le sue imitazioni continuano – ieri come oggi – a strapparci più di un sorriso. Dal tenore diverso invece il suo ultimo post.

Virginia Raffaele, il momento che commuove tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Virginia Raffaele (@virginiaraffaele)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> Alena Seredova ha detto sì? L’indizio sui social – FOTO

Uno degli scatti più belli quello proposto da Virginia nel suo ultimo post. Un momento toccante che la stessa ha voluto condividere sul web lasciando tutti senza parole per il forte messaggio. Un lungo post col quale la Raffaele mostra la donna che si cela dietro l’artista.

“Con queste due persone a fianco a me sul palcoscenico, che hanno visto nascere il Luneur e insieme a me lo hanno visto spegnersi” scrive l’artista riferendosi ai suoi genitori che le sono stati accanto in ogni momento dello spettacolo, dall’inizio, al momento in cui come scrive la stessa lo avevano stoppato, la ripartenza e la conclusione avvenuta nella giornata di ieri con l’ultima replica presso il Teatro Brancaccio di Roma.

I genitori che con tanto di mazzo di fiori salgono sul palco e la avvolgono con un dolce bacio. “Grazie mamma e grazie papà, per questa meravigliosa e unica infanzia che mi avete regalato tra le giostre”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> Il Volo, quei dettagli così intimi da far salire la curiosità a mille. Eccoli tutti

“Tante lacrime e tanto affetto” scrive una fan, numerosi ad apprestarsi a commentare il post e a fare un saluto, anche se dominano gli emoji affettuosi. Tanti anche i personaggi dello spettacolo che hanno lasciato un tenero pensiero, tra cui Carlo Conti, Eva Grimaldi, Francesco Montanari e Valeria Solarino.