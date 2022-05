Alex Belli massacrato dall’ex gieffina: “gli voglio bene ma vi ha detto un sacco di caxxate”

Alex Belli massacrato dall’ex gieffina Clarissa Selassié: le parole che la sorella di Lulù ha riservato all’attore non sono state affatto lusinghiere

Al “Grande Fratello Vip”, per molti mesi, l’attenzione mediatica si è concentrata soprattutto sulla coppia formata da Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Di recente, l’ex nuotatore avrebbe posto fine alla relazione per incompatibilità caratteriali con la modella.

Una decisione a cui Lulù non ha affatto reagito bene, accusando l’ex fidanzato di non aver avuto il coraggio di affrontarla di persona. In questi giorni, tra l’altro, moltissimi ex coinquilini del reality di Canale Cinque starebbero esprimendo il loro pensiero in relazione alla scelta di Bortuzzo.

Clarissa Selassié, sorella della diretta interessata ed ospite dell’ultima registrazione di “Casa Chi”, non ha mancato di prendersela con il chiacchieratissimo Alex Belli. A detta dell’ex gieffina, l’attore avrebbe messo in circolazione delle fake news a dir poco imbarazzanti nei riguardi di Lulù.

Alex Belli massacrato da Clarissa Selassié: “gli voglio bene ma vi ha detto un sacco di caxxate”

Rosalinda Cannavò, durante l’ultima registrazione di “Casa Chi”, ha avuto modo di intervistare Clarissa Selassié. Quest’ultima, interpellata in merito alla fine della relazione tra la sorella Lulù e Manuel Bortuzzo, non ha risparmiato critiche al veleno nei confronti di molti ex coinquilini.

In particolare, la modella è parsa avere il dente avvelenato soprattutto nei riguardi di Alex Belli. “Gli voglio bene, ma vi ha detto un sacco di cavolate” ha spiegato l’ex gieffina ai microfoni della Cannavò.

Nello specifico, l’attore aveva raccontato che, quando Lulù aveva appreso di essere stata lasciata da Manuel attraverso i social, la giovane si trovava proprio nel suo studio. Una notizia che la sorella Clarissa non ha mancato di smentire con toni alquanto seccati.

Secondo la giovane, il marito di Delia Duran avrebbe solamente approfittato della situazione per ottenere un po’ di visibilità. “Io e Lulù ci siamo rimaste molto male” – ha puntualizzato l’intervistata – “vogliamo molto bene ad Alex“.

In merito ad un eventuale ritorno di fiamma tra Lulù e Manuel, Clarissa non ha lasciato molte speranze al pubblico. Bortuzzo, che a detta della Selassié non ha nemmeno voluto chiarire personalmente con la sorella, non avrebbe alcuna intenzione di fare marcia indietro.