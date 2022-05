Arisa: il fisico è da urlo, si fa inquadrare proprio lì.. la camminata… VIDEO

Arisa mostra il meglio di sé: è sera e mentre cammina arriva l’inquadratura top. Momento idilliaco per tutti i suoi fan

Un’artista con la A maiuscola, una voce soave ma così intensa che la riconosci al primo colpo. Una donna che ha riscoperto sé stessa e che ha imparato ad amarsi per quello che è, a vedersi bella e anche sensuale. Una ragazza che ama scherzare e divertirsi e che ha capito che oltre alla musica anche la tv le piace molto. Parliamo ovviamente di Arisa che ogni giorno ci regala qualche nuovo dettaglio su di sé ed il suo essere.

Diversi gli appuntamenti in programma per lei, tra i quali “Dallarenalucio”, la serata in musica in programma il 2 giugno all’Arena di Verona per ricordare e omaggiare il grande Lucio Dalla a dieci anni dalla sua scomparsa.

Arisa porterà la sua voce ed il suo personale ricordo dell’artista in una serata con tante presenze, da Francesco Gabbani a Marco Mengoni, passando per Ermal Meta, Noemi e moltissimi altri. I suoi fan non vedono l’ora di rivederla sul palco e poterla applaudire a più non posso. Nel mentre regala tanto altro.

Arisa in tutina bianca: lo spettacolo della sera. Il VIDEO

Arisa si divide tra impegni personali e di lavoro e qua e là ci “concede” qualche momento delle sue giornate tramite le sue Instagram Stories. Dopo il pranzo domenicale al parco con il suo Vito Coppola, il lunedì serata è dedicato ad una festa.

La bella e brava artista cammina e viene inquadrata da dietro. Capelli raccolti in una coda bassa che ondeggia al suo camminare ed una tuta bianca che le sta da dio. Scarpe, borsa e cintura in vita di nero ed un primo piano magnifico.

Gli occhi cadono sul suo di dietro che ancheggia nel muoversi e che viene accentuato proprio dalla cintura che posando in basso sulla vita lo mette in evidenza. Arisa è magnifica e sfoggia un fisico da urlo. Si aggiusta la cosa, poi si accorge di essere inquadrata e si gira.

“Stiamo andando ad una festa” dice a tutti, poi al suo collaboratore aggiunge: “Non mi fare stories così” avvicinandosi alla telecamera e concedendo anche il primo piano del volto.