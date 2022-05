Una bambina di soli due anni è morta in ospedale a Brescia, dove era stata trasportata venerdì sera dopo essere caduta nella piscina di casa dei nonni.

Non ce l’ha fatta la bambina di soli due anni che si trovava ricoverata in ospedale dopo essere caduta nella piscina dell’abitazione dei nonni a San Tommaso, frazione di Lonato del Garda (Brescia). La famiglia della bimba si era riunita qui venerdì sera per trascorrere una serata insieme, ma improvvisamente la piccola è finita in acqua.

Subito i familiari l’hanno soccorsa e chiamato il 118. I sanitari, arrivati sul posto, hanno prestato le prime cure alla bimba e l’hanno poi trasportata in ospedale, dove purtroppo è deceduta a due giorni di distanza dalla tragedia.

Ieri mattina, lunedì 16 maggio, è morta la piccola Eva, la bimba di soli due anni che era finita nella piscina della casa dei nonni. La tragedia si è consumata nella serata di venerdì scorso a San Tommaso, frazione del comune di Lonato del Garda, in provincia di Brescia.

La famiglia della bimba aveva deciso di trascorrere la serata in compagnia degli altri parenti. Durante la serata, però, riporta la redazione de Il Giornale di Brescia, Eva, per cause ancora da accertare, mentre giocava in giardino con gli altri bambini, è caduta nella piscina. Ad accorgersi del corpo in acqua, uno zio che ha subito dato l’allarme.

I parenti l’hanno subito soccorsa e tirata fuori dalla vasca contattando i sanitari del 118. Immediatamente presso l’abitazione è arrivato il personale medico che, dopo vari tentativi di rianimazione, ha trasportato la piccola Eva all’ospedale Civile di Brescia. I medici, purtroppo, non hanno potuto far nulla per salvarle la vita: la bimba si è spenta ieri mattina nel reparto di rianimazione del nosocomio.

Presso l’abitazione teatro del tragico avvenimento, riporta Il Giornale di Brescia, sono arrivati anche i carabinieri che hanno raccolto le testimonianze per ricostruire l’accaduto.