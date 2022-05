Chanel Totti “beccata” in flagrante da un fan: la figlia di Ilary e Francesco ha risposto per le rime alla critica che le è stata mossa

La secondogenita di Ilary e Francesco ha recentemente raggiunto il traguardo dei 15 anni d’età. A casa Blasi-Totti i festeggiamenti sono stati a dir poco strepitosi. La coppia, che stravede per Chanel, ha cercato di regalarle la festa di compleanno più emozionante di sempre.

Non è mancata la dedica social dell’ex calciatore, che con la figlia condividerebbe un legame a dir poco speciale. La 15enne, in questi giorni, ha continuato a postare video che hanno mantenuto più che viva l’attenzione degli utenti.

Su TikTok, infatti, la figlia della conduttrice ha racimolato una schiera di followers che ormai arriva a sfiorare le 100mila unità. Con gli ammiratori, Chanel condivide ogni sprazzo della propria quotidianità, mostrandosi senza alcun filtro.

Qualcuno, sotto all’ultima clip postata dalla Totti, non ha mancato di farle notare un dettaglio più che evidente. Quale sarà stata la reazione della secondogenita di Totti? Scopriamolo insieme.

Chanel Totti, il fan la becca in flagrante. Lei risponde per le rime: “imparerò a farlo” – VIDEO

TikTok è la piattaforma social attraverso cui Chanel Totti ama condividere tutto quello che le accade nella quotidianità. Ovviamente, data la natura stessa del social network, la secondogenita del “pupone” è costretta a pubblicare clip accompagnate da un contenuto musicale.

Quello che i followers non hanno mancato di evidenziare, attraverso i commenti, è la predilezione della giovane Totti per le canzoni napoletane. Anche nel video pubblicato mediante il suo secondo account ufficiale, Chanel canticchia un singolo in dialetto napoletano.

Un utente, colpito dai gusti della figlia di Ilary, non ha mancato di “rimproverarla” bonariamente. “Vedo che non conosci bene il napoletano” le ha fatto notare il seguace, prima di ricevere la risposta secca e tagliente della 15enne.

“Lo imparerò” lo ha zittito Chanel, che nonostante la giovane età dimostra sempre un carattere tutt’altro che arrendevole. Per lei, come al solito, i likes si sono letteralmente sprecati.