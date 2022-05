Elodie, semplicemente inarrivabile: FOTO dal fascino esplosivo e bellezza incontaminata

Elodie sorprende tutti con i suoi ultimi shooting che la rendono ad oggi tra le artiste italiane più amate.

Non si ferma mai Elodie, la cantante – ex allieva di Amici – che oggi è diventata una vera e propria forza della Natura. Tutto quello che tocca lei diventa essenzialmente glamour. Un forte potere comunicativo che si manifesta sui social dove è seguita da milioni di followers sempre pronti a rimanere estasiati davanti all’ultimo scatto.

Come questa foto postata nella giornata di ieri, dove l’artista celebra ancora una volta un cambio di look, mostrando un risultato da dieci e lode. E su questo i fans sono d’accordo sottolineando come in effetti sia una delle poche a cui sta bene praticamente qualsiasi taglio. Un dono riservato a poche.

Elodie, il corpo si scopre: la foto è di una straordinaria bellezza

