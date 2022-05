Ferragni incinta: la FOTO con il pancione è da lacrime. “Momento bellissimo”

La Ferragni più bella che mai: con il pancione in vista vive uno dei momenti più belli e sereni della sua vita. È fantastica

Sono le sorelle più famose del web e non solo. Un cognome, una garanzia. Parliamo delle Ferragni: grazie a Chiara che ha fatto conoscere il cognome in tutto il mondo, ora basta nominarlo per capire di chi stiamo parlando. Valentina e Francesca hanno cavalcato l’onda e si sono sapute costruire un proprio pubblico.

Francesca ha portato avanti la sua professione di dentista, mentre Valentina si è dedicata come la sorella totalmente al web divenendo anche lei imprenditrice di sé stessa con un marchio di gioielli.

Adesso la gravidanza è agli sgoccioli e presto un bebè arriverà ad arricchire una della famiglie più famose e seguite in assoluto.

Francesca Ferragni mostra il pancione: splendore puro

Francesca Ferragni forse non è mai stata così bella e felice. La più grande delle sorelle Ferragni, colei che è molto seguita sui social ma che di professione fa la dentista, vive forse il momento più bello della sua vita. La bionda, infatti, è in dolce attesa.

34 settimane ed una gravidanza che prosegue a gonfie vele. E così Francesca si spoglia quasi completamente e si mostra in tutto il suo naturale splendore. Selfie allo specchio con addosso solo gli slip. Il pancione cresce, è evidente e le dona una luce magnifica.

Si copre con le mani il seno, in versione nature, appena sveglia e con il letto ancora arruffato, si scatta una magnifica foto che in un attimo fa il giro del web e riceve tantissimi complimenti. Capelli ricci e biondissimi che le cadono sulla schiena e solo una collanina in oro a “segnarle” il corpo.

Tra i primissimi commenti ovviamente non poteva mancare quello della sorella Chiara che le ha dedicato tantissimi cuoricini. Per l’imprenditrice digitale, il piccolo che la sorella porta in grembo, ormai prossima al parto, sarà il primo nipote e anche per lei la fibrillazione è tanta.

I momenti della gravidanza mostrati da Francesca sui social sono stati tanti, molti dei quali accanto al suo amato Riccardo Nicoletti che presto diventerà anche suo marito. I due stanno insieme da ben 13 anni ed in occasione del 33esimo compleanno della Ferragni, il giovane le ha fatto una romantica proposta di matrimonio.