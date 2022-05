Il Volo. Gianluca Ginoble, la dote che ha nascosto per tanto tempo: adesso è venuto allo scoperto – FOTO

Il Volo. Gianluca Ginoble, uno dei cantanti del famoso trio di giovanissimi tenori, è una star seguitissima su Instagram. Uno dei suoi ultimi post rivela un suo lato spesso tenuto a freno

É calato il sipario lo scorso 14 Maggio sulla 66esima edizione dell’ “Eurovision Song Contest”. L’evento musicale si è rivelato una grande festa che ha portato in auge non solo il gruppo ucraino Kalush Orchestra con la canzone “Stefania”, ma soprattutto l’impeccabile organizzazione italiana e gli artisti nostrani giunti come ospiti.

Tra questi impossibile non annoverare Il Volo. I tre giovani tenori sono diventati una realtà quando parteciparono poco più che adolescenti al talent show di Rai Uno “Ti lascio una canzone”. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno vinto nel 2015 il “Festival di Sanremo” con il brano “Grande amore”. Lo hanno riproposto in una versione internazionale all’ultimo Eurovision, orfani di uno dei membri. Gianluca Ginoble, purtroppo, positivo al Covid ha dovuto rinunciare alla sua presenza dal vivo al PalaOlimpico di Torino. Tuttavia, si è riuscito comunque a esibirsi insieme ai suoi “compari” da remoto: tutto molto suggestivo.

Gianluca Ginoble, grande riconoscimento. In arrivo un periodo di successi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIANLUCA GINOBLE (@gianginoble11)

Grandi sorprese per i fan di Gianluca Ginoble. Il cantante classe 1995 è oggetto di un numero speciale dal titolo “Hot Child in the City” della rivista specializzata a carattere musicale Manintown (uscito il 16 maggio).

LEGGI ANCHE -> Ferragni incinta: la FOTO con il pancione è da lacrime: “Momento bellissimo”

Lo ha annunciato lui stesso con un post che racchiude scatti dello shooting fotografico realizzato per l’occasione. L’interprete de Il Volo è dotato di una voce straordinaria ma, a quanto pare, è solo una delle sue doti.

Esce allo scoperto con un fisichino niente male che manda in visibilio i suoi ammiratori, sparsi in tutto il mondo. Si rivela sensuale e intrigante con un cambio d’immagine che sbalordisce tutti. “Se tu vuoi causare uno svenimento, cosa alquanto normale, potresti prima avvertire, no?” – commenta qualcuno con palese ironia.

LEGGI ANCHE -> Blanco sconvolge i fan, dopo l’Eurovision il suo sogno più grande: “Se potessi tornare indietro…”

In allegato, Ginoble stesso allega un estratto in inglese della sua recente intervista a Manintown. Qui la traduzione: “Odio le etichette. Il solo pensiero che qualsiasi definizione possa limitare il mio modo di essere mi soffoca”. Continua: “Mi piace l’idea di “vestire” i miei stati d’animo, di esprimermi sempre senza paura, anzi con orgoglio e un pizzico di vanità, rimanendo fedele a tutte le sfumature di identità che convivono dentro di me”.