Maria De Filippi discute con Gianni Sperti: l’addio più sconvolgente di tutti è arrivato

Uomini e Donne, Maria De Filippi arriva allo scontro con Gianni Sperti a causa di Veronica: l’addio più sconvolgente ha lasciato di sasso il pubblico

Il percorso di Veronica Rimondi sembra aver preso una piega più che definita. La tronista ferrarese, ormai, è concentrata prettamente sui corteggiatori Andrea e Matteo, con i quali sceglie di trascorrere il tempo in esterna.

Se con Andrea la frequentazione sta proseguendo senza intoppi, con il nativo di Venezia la conoscenza sembrava invece aver subito una battuta d’arresto. La 26enne, nello specifico, rimproverava al suo pretendente di non lasciar trasparire la sua vera personalità, nascosta dietro esterne basate più sull’apparenza che sulla sostanza.

Un’accusa che Matteo ha provveduto a smentire durante la puntata di oggi. Il corteggiatore, che si è aperto con la Rimondi in merito a questioni estremamente delicate, è riuscito a strapparle un bacio appassionato e da entrambi fortemente voluto.

Immediata la reazione del rivale Andrea, supportato dagli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. Con l’ex ballerino, in particolare, la conduttrice è arrivata a discutere per via di una critica che, a detta della De Filippi, era alquanto ingiusta nei confronti di Veronica. Lo scambio di battute tra i due, all’improvviso, si è però dovuto interrompere a causa di un abbandono sconvolgente.

IN AGGIORNAMENTO