Monza, tragedia nella notte: 50enne travolto e ucciso da un treno sui binari in stazione

Aveva 50 anni l’uomo, di cui però non è stata resa nota l’identità, deceduto nella serata di ieri, lunedì 16 maggio, a Monza dopo essere stato travolto da un treno.

Secondo quanto riporta la redazione locale di Monza Today, il 50enne, intorno alle 23, per cause ancora da determinare con certezza, si trovava lungo i binari della stazione in via Arosio. A quel punto è arrivato un treno merci della linea Piacenza-Milano che lo ha centrato in pieno scaraventandolo sulle rotaie.

Scattata la segnalazione, il centralino del numero unico per le emergenze ha inviato sul posto un’ambulanza con a bordo l’equipe medica, arrivata insieme ad una squadra dei vigili del fuoco. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari dell’Areu 118 per il 50enne non c’è stato nulla da fare se non constatare il decesso, sopraggiunto per le gravissime lesioni riportate nell’investimento.

Intervenuti, riferiscono i colleghi di Monza Today, anche gli agenti della Polizia Ferroviaria che hanno avviato gli accertamenti e le indagini per determinare con certezza i contorni del drammatico episodio. Da stabilire se si è trattato di un gesto volontario da parte della vittima o di un tragico incidente.